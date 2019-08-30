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法規鬆綁 蘋果傳將在印度線上賣iPhone

2019-08-30 00:31經濟日報 記者易起宇╱即時報導

知情人士透露，受益於印度的新法規，蘋果準備在未來幾個月內開始在線上銷售產品。這些新規定，將讓印度這個全球智慧手機市場成長最快的國家對外國品牌而言更具吸引力。

印度政府28日宣布，允許單一品牌零售商在設立實體店面之前先成立線上商店。知情人士表示，蘋果將在未來幾個月內成立線上商店，販售iPhone、iPad、Mac電腦等產品，也準備在孟買開設印度第一家實體門市，時間點可能會在明年。

除此之外，印度政府這次在法規上最大的變動是，放寬原本強迫蘋果等企業的製造材料必須有30%取自印度當地的規定，將出口也納入其中。換言之，台灣廠商鴻海或緯創在印度製造、外銷他國的iPhone或其他蘋果產品，也將計入這30%範圍內。

蘋果目前據傳每月從印度出口約10萬支iPhone。緯創的班加羅爾工廠負責組裝蘋果部分較舊的iPhone機種，例如iPhone SE，鴻海則在清奈近郊工廠測試組裝目前最新的機種iPhone X。

蘋果為了放寬這項規定，已向印度政府遊說多年。大部分電子產品品牌的裝置或零件都是在中國製造。

隨著美中貿易緊張升溫讓這兩國的關係生變，印度最新投資規定將可能為蘋果帶來助力，不但可提振蘋果在印度的銷售，也可幫助降低蘋果在供應鏈上對中國的依賴。

印度品牌孟買

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