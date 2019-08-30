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路透：這波牛市還會漲一年

2019-08-30 01:38經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

股票策略師看好全球股市還會繼續上漲。 美聯社
股票策略師看好全球股市還會繼續上漲。 美聯社
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路透對股票策略師的最新調查顯示，策略師看好全球股市未來一年將繼續上漲，主因是各國央行將持續寬鬆貨幣政策，掩蓋了貿易爭端的憂慮，但在央行政策寬鬆激勵與美中貿易戰拖累的兩股力道拉扯下，市場可能劇烈震盪。

國際股市去年惴惴不安，因為美中兩大經濟體的貿易關稅戰升溫，造成全球經濟減速的疑懼加深。路透的調查顯示，去年除印度和巴西外，其他所有股市大盤指數均收黑。

儘管今年迄今全球股市大多回升，但路透對近300名股票策略師的調查指出，在調查的17個大盤指數中，有九個在今年底前都無法收復去年的失土。受訪策略師並預估，股市今年大幅修正的機率約30%。

調查並指出，在2020年底前多數大盤指數將收復2018年的失土，並且繼續向上攻堅，接近80%的受訪者表示，當前全球貨幣寬鬆路徑將助漲股市。

未來一年各地股市的漲幅，將與央行的利率調整空間直接相關。儘管預計明年歐洲股市將會上漲，但漲幅仍將落後於基準利率仍然為正的其他已開發經濟體。

未來一年日本除外的亞洲股市持續上漲與收復失土，而且會2018年封關時高出兩位數。

在2020年底前，波動劇烈的巴西聖保羅證交所股市指數將較現在大漲近34%，同期墨西哥股市料將上揚近14%。調查也顯示，策略施認為美國標普500指數接近觸頂，預估今年底將收在2,925點，約比27日收盤高出約1.9%。標普500接近觸頂的原因是，貿易戰對經濟成長構成的風險將困擾投資人，並抵銷了聯準會寬鬆政策的效益。

策略師對這波牛市行情還能持續多久，看法分歧，只有約四分之一受訪者預測這波牛市已經結束；逾三分之一認為將在一年內結束，但剩下的40%表示預計還將持續超過一年。

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