美財長：評估發行百年債

2019-08-30 01:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國財政部長米努勤 （路透） 分享 facebook 美國財政部長米努勤表示，正慎重考慮發行超長期公債，且目前暫無干預匯市的打算。

米努勤28日接受彭博新聞訪問時表示，正「非常認真考慮」發行50年至100年期公債的構想」。他說：「若情況合宜，我想我們會善用長期借貸，並付諸執行。」但他表示，目前尚未做出決定。

美國目前發行2年期至30年期的公債，但西班牙、比利時、法國、奧地利和英國等國政府已選擇發行30年期以上的公債。利率降到歷史低點，讓美國財政部重提昔日擱置的超長期公債發行提案。

對美國政府而言，發行超長期公債可限縮填補預算赤字缺口的成本，退休基金則可享有多幾個基點的殖利率。

但華爾街對超長債反應一向冷淡。加州基金管理公司Bailard固定收益主管貝克說：「這對貸款方很棒，但對投資人來說風險高，報酬卻不高。」

超長債的一大風險是，需求隨景氣循環興衰而起起伏伏。殖利率高時買氣很旺；一旦聯準會（Fed）降利率，需求可能跟著蒸發，推升各年期政府舉債成本。

另外，米努勤也在彭博專訪中表示，財政部「此刻不打算干預（匯市）。未來情況可能改變，但現在我們並未考慮干預」。他認為，更佳做法是與Fed協調和全球盟國聯手。美國財政部擁有約940億美元可用於影響外匯市場的資金。