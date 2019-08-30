德國救經濟 要打減稅牌

2019-08-30 01:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



德國經濟部長阿特麥爾29日提議公司稅減稅措施。 （歐新社） 分享 facebook 在德國持續發布疲軟的經濟數據之際，德國正尋求將公司的租稅負擔率降至25%，低於當前的30%左右，希望能在跡象顯示經濟逼近衰退之際，出手協助中小企業。

德國29日公布，8月失業人數增加4,000人至229萬人，為連續第四個月增加，顯示製造業萎縮正對勞動市場造成壓力。

8月消費者物價則意外減弱，比一年前攀升1%，升幅較7月的1.1%縮小，不僅低於市場預估的1.2%，也遠低於歐洲央行（ECB）設定的接近但低於2%通膨目標。

分享 facebook 這些數據都加重當局擴張財政以刺激淨的壓力。德國經濟部長阿特麥爾29日提議公司稅減稅措施，做為支撐中、小企業配套方案的一環。中、小企業占德國總就業數的近60%。

根據會計師事務所德勤（Deloitte）的資料，德國企業目前的整體稅率約30%至33%。

德國政府面臨需支撐經濟的壓力正在提高，因貿易戰與英國脫歐的不確定性環伺，導致德國出口需求下滑，與此同時，德國的製造業者也必須投資於數位科技以維持競爭力。若調降公司稅率，可望減輕德國企業的負擔，但發揮成效尚需一段時間。

阿特麥爾的最新提議，凸顯梅克爾政府變得愈來愈有意願採取行動振興經濟。德國經濟研究所（DIW）28日預測，德國第3季國內生產毛額（GDP）可能萎縮0.2%，凸顯歐洲最大經濟體陷入技術性衰退（即連兩季GDP萎縮）。德國政府目前仍預期年底經濟會復甦。

調降公司租稅負擔的計畫並非是德國聯合內閣所同意的，因此仍需取得梅克爾合作的政黨社民黨（SPD）支持才能落實。阿特麥爾並未詳述減稅對政府稅收的影響，但透露已與德國財長蕭茲（Olaf Scholz）磋商相關計畫。

在這項計畫中，阿特麥爾目標逐步消除團結互助稅，並且讓企業更有意願把獲利進行再投資。目前個人責任公司的租稅負擔為45%，將藉由降低失業保險稅的方式，將社福成本逐步降低至40%以下。