美國GDP下修至2% 貿易戰衝擊抵銷消費支出增幅

2019-08-29 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國第2季國內生產毛額（GDP）成長率下修至2.0%，不及初值2.1%，顯示美國總統川普四處挑起貿易戰火，正對美國經濟擴張施加更大壓力。

美國商務部29日表示，第2季GDP季增年率為2.0%，符合分析師預期，但遜於初值2.1%。其中占經濟三分之二的消費者支出躍增4.7%，為2014年以來最大漲幅，但出口、庫存、住宅投資及州級和地方政府支出的數據皆下滑，抵銷消費支出的強勁增幅。

最新數據凸顯川普3%的經濟成長目標更加遙不可及，隨著新加徵的關稅即將在9月1日上路，恐將進一步衝擊經濟前景。不但公債殖利率重挫，經濟學家也預測今年下半年成長走疲，並加碼押注美國史上最長的經濟擴張動能將在未來12個月終結。

報告發布後，川普推特發文再度把矛頭指向聯準會（Fed），「美國經濟好極了，擁有龐大的成長潛力。若聯準會能做好份內事，我們能一飛衝天！」

根據報告，個人消費支出為GDP成長貢獻3.1個百分點，高於初值的2.85個百分點；淨出口令GDP成長率折損0.72個百分點，超過初值公布時的折損0.65個百分點，顯示企業延遲投資及業者開始把成本轉嫁給消費者等貿易戰的影響已經產生。