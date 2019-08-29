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首位科技部長造訪歐盟 陳良基會科研高層

2019-08-29 23:12中央社 布魯塞爾29日專電

科技部長陳良基今天率團訪問歐洲聯盟執行委員會科研暨創新總署（DG RTD），歐盟肯定台灣參與及貢獻，並強調未來台灣一定會在相關計畫扮演重要角色。

駐歐盟兼駐比利時代表處科技組今天表示，陳良基率團28日起一連兩天訪問比利時，今天率團拜會歐盟執委會科研暨創新總署副總署長柴爾德（Patrick Child），這是行政院國家科學委員會2014年改制為科技部後，科技部長首次拜會科研暨創新總署高層官員。

陳良基說，歐洲聯盟（EU）正陸續推出新一期多年度的「展望歐洲架構計畫」（Horizon EuropeFramework Programme），台灣與歐盟過去在數期計畫中創造申請成功89件的輝煌成果，相信未來在這項計畫中也能延續過去的合作經驗，政府未來將繼續支持國內優秀學者與研究團隊，擴大參與成為歐盟的重要科學研究夥伴。

陳良基拜會時也表達台灣樂意繼續透過歐盟「展望歐洲架構計畫」合作平台，展現與行銷台灣科研實力與卓越豐沛的科研能量，並期待拓展台灣科技領域的觸角、擴大與歐洲及歐盟戰略夥伴的國際鏈結，讓台灣成為歐盟國家堅實而永續的合作夥伴。

柴爾德同樣認為台灣申請參與「展望2020」計畫有高達25%的成功率相當受矚目，肯定台灣過去長期參與歐盟計畫及貢獻，表示目前歐盟著重氣候變遷與綠能科技，非常重視「開放」，將與台灣分享研究資料（research data access openness）。他也說，從現在的「展望2020」到下一階段「展望歐洲架構計畫」，台灣未來一定可在其中扮演重要角色。

另外，陳良基昨天拜訪比利時微電子研究中心（IMEC），受到執行長范登霍夫（Luc van Den Hove）高規格接待，雙方探討如何以台灣科技產業優勢、結合豐沛學術研究能量，為未來開創更多可能。

微電子研究中心是全世界最大微電子及相關奈米技術研究中心，被譽為台積電、三星、英特爾等大廠「背後的重要頭腦」，年度研究經費超過20億歐元（約新台幣697億元），陳良基表示台灣未來期待能投入超導體、量子科技領域研究，若雙方有合作機會，對未來量子科技落實在半導體應用上將是一大利基。

陳良基昨天隨後分別赴比利時法語區科研基金會以及荷語區科研基金會簽署科研合作協定，這是國科會改制後首次以科技部名義與比利時科研機構更新雙方協定。

協定內容是激勵年輕研究人員與博士生共同參與計畫、並鼓勵研究團隊在未來大型國際計畫中合作，增進雙方資訊交流、知識轉移、網路互動，以促進中華民國與比利時兩國間的科技合作。

歐盟陳良基比利時

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