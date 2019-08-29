臉書認了 旗下兒童通訊軟體有隱私瑕疵

2019-08-29 23:10 中央社 舊金山28日綜合外電報導



針對2名美國聯邦參議員質疑，全球社群網站巨擘臉書旗下兒童版通訊軟體Messenger Kids存在隱私漏洞，臉書已承認軟體有瑕疵，並表示已向聯邦貿易委員會（FTC）提出說明。

美國民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）和布魯門塔（Richard Blumenthal）6日致函臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），質問Messenger Kids提供兒童用戶的隱私保護不佳，存在「令人擔憂的模式」。

馬基和布魯門塔指出，這個應用程式（app）允許數以千計兒童加入聊天群組，但群組內並非所有成員都獲得家長許可。對此兩人感到相當擔憂。

根據路透社見過臉書副總裁馬丁（Kevin Martin）27日回函2位參議員的信件，他將Messenger Kids的瑕疵形容為「技術錯誤」。

他還寫道：「我們固定和聯邦貿易委員會就許多議題及產品保持聯繫，包括Messenger Kids。」

臉書在信中並表示：「根據我們檢查結果，確定您詢問的技術錯誤從2018年10月開始出現。我們已進行修補，以防止問題再度發生。」

不過，臉書的回答並未令2位參議員滿意。馬基和布魯門塔在回函中寫道：「臉書並未承諾將對Messenger Kids進行全面檢視，以確定是否有其他程式錯誤或隱私問題。我們對此尤其感到失望。」