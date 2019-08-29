人工智慧是否威脅人類 科技界巨賈雙馬激辯

2019-08-29 22:02 中央社 上海29日綜合外電報導



科技巨賈今天在上海就人類未來展開少有的激辯，中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲說，人工智慧對人類不會構成威脅，美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克則反譏「那可不一定」。

兩人以對話為這場在上海舉行的人工智慧會議揭開序幕，馬雲和特立獨行的特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）企業主馬斯克（Elon Musk）在對談過程中時時針鋒相對。雙方的對話範圍涵蓋科技、火星、死亡與就業，挑戰與會者聽懂多少。

不過長達一小時的對話中，熱烈討論的主題則是人工智慧，這是科學家們日益關切的題目，像是已故英國物理學家霍金（Stephen Hawking）曾警告，人工智慧最終將蓬勃發展並「毀滅」人類。

馬雲說：「電腦可能很聰明，但人類更有智慧，我們發明電腦，而我還沒看過電腦發明人類。」

雖然馬雲堅持他「不是個科技人」，不過他說：「我認為人工智慧有助於我們更了解人類，我不認為人工智慧是個威脅。」

馬斯克則反駁說：「我不這麼認為，你說得好像跟真的一樣。」

他表示，「總體而言，電腦的進展速度超乎常理」，並預期超高速的人工智慧裝置，最終會厭倦與遲鈍的人類打交道。

馬斯克說：「若了無新意，電腦只會變得不耐煩。這就像是對牛彈琴。」

馬雲表示，因人工智慧可包辦人類運輸、餵養與思考的大部分重責，日後人類也將享有更多休閒時光。

他說：「由於科技日新月異，人類可能只需一週工作3天，一天工作4小時。」

54歲的馬雲下個月即將卸任阿里巴巴集團董事局主席，他質疑馬斯克致力研發有助人類殖民火星的太空船。

馬雲說：「我們需要像你這樣的英雄，不過我們需要更多像我們這樣把地球變得更好的英雄。」

馬斯克則反駁表示，為防萬一地球變得不適合人居，人類必須精通星際旅行。

諸如霍金等科學家也曾提及同樣觀點，援引的風險包括核戰、毀滅性病毒、全球暖化或小行星撞地球等。

不過馬雲與馬斯克都說不必擔心，人的生命有限是一件好事的，因為每一個世代都會為人類面臨的全球挑戰帶來新思維。

馬雲說：「死真是太棒了。」馬斯克接腔表示：「那可能是真理。」