中國說要冷靜解決貿易戰 道瓊開盤漲逾300點

2019-08-29 21:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國股市今（29）日開盤躍漲，因為中國大陸稍早表示，希望用「冷靜」態度解決與美國間僵持已久的貿易衝突。

道瓊工業指數今日早盤上漲逾300點，或1.2%，標普500指數也勁揚1.2%，那斯達克指數漲1.4%。

大陸商務部今日在被問到有關與美國的貿易戰時表示，反對貿易緊張情勢升溫，並暗示大陸官方不會針美國的最新一輪關稅立即報復。