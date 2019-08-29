川普正式提議廢除甲烷排放限令 石油業者卻這麼說...

2019-08-29 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



華爾街日報報導，美國政府正著手推翻歐巴馬執政時期訂定的甲烷排放限令，稱聯邦政府涉嫌越權。

當局在29日正式推出這項影響深遠的提案，鬆綁法規將進一步拉抬原油和天然氣產出，目前產量均達空前高點。隨之而來的質疑聲音圍繞在油氣產業排放的甲烷如何影響氣候，企業也對是否施加規範產生分歧。新提案有60天的公眾審議期，川普政府計劃在2020年敲定規範。

這項提案將廢除歐巴馬時代對石油及天然氣產業的某些規定，例如要求業者使用能監控油井、油艙及油管洩漏問題的技術，同時提高檢查洩漏情形的頻率。該提案還將撤銷原本要求美國環境保護署（EPA）管制上千座現有油井及產區排放的法律要求。

儘管部分企業樂見最新事態發展，但石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）及荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）卻警告川普政府，若少了政府規範最低排放量，可能削弱天然氣是較乾淨石化燃料的主張。此外，在放鬆管制能夠降低成本前，相關的法律爭議將會在未來增添不確定因素。

代表數百家企業的美國石油協會（API）則與上述大型石油公司看法不同，敦促當局應停止直接管制甲烷排放，同時鼓吹一項自發性的計畫，讓企業自行承諾加強監管，並取代或修正舊有的制度。

API和EPA的官員表示，油氣產業有其他誘因減排，像是出售碳排放權。根據EPA的估算，即使原油及天然氣的產量創新高，近幾年排放的甲烷正在下降。