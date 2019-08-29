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大賣空主角：被動型投資出現泡沫 應關注小型價值股

2019-08-29 20:08經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

知名小說及同名電影「大賣空」的真實主角麥可‧貝瑞（Michael Burry）曾在2008年危機前，做空抵押貸款證券而名利雙收。現在，他看到了一個冷門機會，正從他所謂的被動投資「泡沫」裡浮現出來。

貝瑞接受彭博資訊書面採訪時表示：「透過指數股票型基金（ETF）與指數型基金這類被動式投資的泡沫，以及資產經理人湧向非常大規模企業進行投資，已使得全球較小規模的價值型證券淪為遺孤。」貝瑞的Scion資產管理公司管理約3.43億美元的資產。

許多市場觀察人士多年來，已對資金一窩蜂湧入被動式管理基金的現象表達擔憂，但迄今很少人直接稱被動式管理基金是個「泡沫」。6月公布的研究顯示，三家指數型基金管理公司合計管理超過1.8兆美元資產，未來數年可能控制標普500企業所有具投票權股份的三分之一。

投資人擔心，大量資金集中於被動型投資可能會放大股市賣壓，但ETF經理人指出，去年12月的大跌凸顯ETF能禁得起市場震盪。

隨著資金湧入ETF和其他傾向押注大企業的指數追蹤產品，貝瑞表示，在全世界各地、規模較小的價值型股票已被忽視。

在過去的三周中，貝瑞的Scion資產管理公司已揭露在美國與南韓的至少四家小型股企業的大量持股，並且對其中三家採取積極操作。

由於投資者不滿主動型基金高昂的管理費與令人失望的報酬率，主動基金管理公司近年來管理的資金大失血，這一趨勢更促使信評機構穆迪（Moody’s ）預測，在2021年前，指數型基金規模將超越美國主動管理投資基金。這一轉變適逢價值型股票多年來表現不佳，小型股近期表現也不好。

貝瑞表示：「遍地都是機會，但很少有主動型經理人想要利用它 。」

儘管貝瑞最為人所知的操作手法是他的看空押注，但他表示他熱愛針對「被低估、且在被忽視的情況下，進行做多投資。 」貝瑞表示，他在某些情況下會轉向主動型投資操作，是因為「像我這樣追求小型價值股的主動型基金經理人」並不多，而且他還會協助企業提升對投資人的吸引力。

貝瑞本月請求影音遊戲廠商GameStop公司與男性服飾零售商Tailored Brands實施庫藏股。兩家公司股價28日分別上漲4.9%與7.6%。Scion資產管理公司近期還加碼南韓兩家小型公司Ezwelfare與貨運卡車、救護車製造商Autech的持股部位。

貝瑞說：「 南韓有很大的潛力 」，理由是南韓擁有技術實力，且教育水準高， 「然而 南韓股票總是很便宜，應該怪罪管理團隊，因為他們沒把股東當成老闆一樣來對待。 」

雖然包括避險基金艾略特管理公司（Elliott Management）創始人辛格（Paul Singer）在內的活躍投資人近期力促南韓企業提高股東報酬，但韓股一直是全世界估值最受壓抑的市場之一。韓股基準的Kospi指數今年以來下跌約5％，而每股標普500指數同期間上漲16％。

電影「大賣空」的真實主角麥可‧貝瑞（Michael Burry）。（網路照片）
電影「大賣空」的真實主角麥可‧貝瑞（Michael Burry）。（網路照片）
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