西藏生死書作者索甲仁波切圓寂 生前性侵指控纏身

2019-08-29 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國BBC報導，《西藏生死書》作者、藏傳佛教寧瑪派上師索甲仁波切28日圓寂，享壽72歲。索甲仁波切的著作在全球賣出數百萬本，被認為是和達賴喇嘛齊名的藏傳佛教大師。但索甲仁波切被許多追隨者指控性侵，雖然從未被定罪，卻讓他爭議纏身。

索甲仁波切臉書專頁聲明表示，他已因肺栓塞於28日在泰國圓寂。索甲仁波切生前一直接受結腸癌治療。

索甲仁波切1947年在西藏出生，被認為是達賴喇嘛十三世的老師拖頓索甲的轉世。他在英國劍橋大學學習比較宗教，並繼續累積大量追隨者。他的著作《西藏生死書》售出逾300萬冊。

但索甲仁波切多次被控性侵。一名女子1994年提告，指控遭他性侵並遭身心虐待，求償1,000萬美元（約台幣3億元），最後雙方在庭外和解。

兩年前，更多對索甲仁波切的類似指控出現，導致他的名聲暴跌。他創立的本覺會委託律師進行的獨立調查顯示，索甲仁波切犯下嚴重侵害行為。

報告指出：「有些學生遭受索甲仁波切嚴重的身心虐待和性侵害。」報告中說，本覺會高階成員知道這些控訴，卻未採取行動。

儘管出現這些指控，許多追隨者依舊忠誠。一名追隨者在索甲仁波切圓寂後於臉書發文表示：「我知道他會以智慧和最重要的愛繼續引領我們。」

《藏傳佛教的性與暴力》作者瑪莉．芬尼根曾在1970年幫助索甲仁波切開展倫敦事業，她對BBC表示，索甲仁波切是具魅力但粗魯的「教派領袖」。