最新衰退信號：美國富人捏緊荷包 降低支出

2019-08-29 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



從豪宅到珠寶，富人正在降低支出，引發衰退將由上而下蔓延的擔憂。

從房地產、零售店，乃至經典車及藝術品，都受到富人減少消費的衝擊，現在金字塔頂端人士正是美國經濟最脆弱的一環。雖然中產階級及更廣泛消費族群持續打開荷包消費，但經濟學家說，富人突然緊縮支出，會影響整體經濟，進一步拖累經濟成長。

今年美國豪宅市場是金融海嘯以來最疲弱，曼哈頓等昂貴的地段連續六季銷售下滑。根據房仲業者Redfin，售價150萬美元以上的房屋第2季銷售降5%。全美也累積許多待售的豪宅及頂樓豪華公寓，這種現象在度假城鎮尤其明顯，包括科羅拉多州的亞斯本、紐約的漢普頓都累積近三年的供給。

瞄準富人的零售業者更慘，紐約精品百貨Barney's已聲請破產、諾斯壯則連三季營收下滑。與此同時，瞄準普羅大眾的沃爾瑪及目標百貨，人流及營收成長都優於預期。

在今年加州圓石灘的汽車拍賣會上，高價車買氣不佳，價格100萬美元以上的車，超過一半都並未成交，反而是7.5萬美元以下的車快速脫手，最後賣價甚至超出原先預期許多。

今年上半年的藝術品拍賣也是這幾年來首度滑落，蘇富比及佳士的銷售分別年降10%及22%。 不過也有一些高級消費品並未受到明顯打擊，例如豪華車、瑞士表，以及時尚精品。

然而，最近數據已顯示美國的富人開始捏緊荷包，如果富人繼續降低支出，整體經濟將開始感受到痛楚。穆迪分析公司首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）說，頂尖10%的收入群占近半的消費額。但過去兩年富人開銷下滑，中產階級消費加速。

詹迪表示：「如果高收入消費者進一步降低支出，將成經濟擴張的顯著威脅。」

富人儲蓄也在過去兩年暴增，成長逾一倍，顯示富人緊抱現金，而消費缺口，則由收入分布位於40%至89.9%的中產階級填補。詹迪說，一旦就業成長進一步減速，失業率會開始上揚，中產階級受衝擊後將導致經濟下滑。

富人消費大減的主要原因有二：金融市場波動及全球成長減緩。頂尖10%的富人持有美國逾八成股票，因此更容易被近來股債市的動盪影響。此外，許多富人是跨國企業主，或持有海外資產，因此會先一步被世界各地醞釀中的經濟風暴衝擊。