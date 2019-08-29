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美國會不會干預美元？財長說目前無此打算

2019-08-29 09:26經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國財政部長米努勤接受彭博新聞專訪時表示，川普政府目前不打算干預美元市場；未來情況或會有變，但現在不考慮任何干預。他表示，未來如需有所行動，與聯準會Fed）和美國盟邦協調合作，才能更有效用。

米努勤表示：「以當前一些貨幣市場的規模來說，合作干預的效果比較理想。貨幣市場，尤其是美元，是全球規模最大、流動性最高的交易市場之一。」

彭博指出，川普政府已著手研究因應美元走強的對策，包括直接干預 。不過相關官員們上個月透露，這個選項目前暫時被排除，儘管川普不斷抱怨美元的強勁走勢。

川普一再關切美元的價值相對偏高，尤其是相對於中國。在美元強勁的情況下，美國製造商在海外銷售產品的難度更大，因為美國產品對外國客戶來說相對較貴。而同時，美國消費者則可以負擔得起更多的進口商品， 這又會讓川普矢言消除的貿易逆差進一步擴大。

此外，川普也持續呼籲Fed降息，藉此抑制美元攀向升至數年來高點的漲勢。

單方面干預匯率，有違美國今年6月時與20國集團（G20）共同重申的承諾。壓低匯率以提振出口，並不符合任何國家的利益。

美國最近一次干預匯率是在2011年，當時日本發生311大地震與海嘯，日圓飆漲、為免日本經濟受到重創，美國和其他國家聯手阻貶日圓。

美國暫無干預美元打算。 路透
美國暫無干預美元打算。 路透
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川普日本經濟Fed聯準會G20

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