美庫存大減助油價攀升2% 美元走強打壓金價

2019-08-29 07:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三上漲近2%，主因美國原油庫存降幅超過預期，緩解美中貿易戰導致石油需求疲軟的疑慮。金價周三走低，因美元走強。

布蘭特原油上漲0.98美元或1.7%，結算價報每桶60.49美元。西德州原油期貨上漲0.85美元或1.6%，結算價報每桶55.78美元。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存減少1,000萬桶，大於分析師預估的下降210萬桶。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「這是令人難以置信的利多報告，也是近來最樂觀的報告之一，汽油庫存全面下跌，原油庫存也是，可能是因為沙烏地阿拉伯對美國的出口下滑。」

對英國脫歐的擔憂提振美元，則限制油價漲勢。英國首相強森讓議會休會一個多月，激怒了反對者，且提高了英國陷入嚴重政治危機的風險。對美中貿易關稅將影響原油需求的擔憂，也抑制油價進一步上漲。

金價周三走低，主因美元走強，但美中貿易爭端和全球經濟前景仍不明朗，對黃金提供支撐。

黃金現貨下跌0.1%，至每英兩1,541.20美元。美國黃金期貨下跌0.2%，結算價報每英兩1,549.10美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「目前並未見到局勢進一步緊張的跡象，貿易戰爭和經濟問題已經在過去的幾天反映完畢。」

美元上漲，令黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴，不過，由於美國公債殖利率曲線倒掛加劇，暗示經濟可能陷入衰退，以及美中貿易形勢不明朗，繼續提升投資人對黃金等安全資產的興趣。