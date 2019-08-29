美元周三小幅上漲 投資人對經濟衰退疑慮加劇

2019-08-29 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周三小幅上漲，因美國公債殖利率曲線倒掛，加深投資人對經濟衰退的疑慮。

DXY美元指數上漲0.25%，至98.248。離岸市場人民幣兌美元微幅下跌至7.169，距離周一觸及的7.186的紀錄低點不遠。

2年期美國公債殖利率高於10年期公債殖利率的程度加劇，利差達到負6.5個基點。殖利率曲線倒掛被視為經濟衰退的指標，市場擔心美中貿易戰可能導致全球經濟放緩。

美國貿易代表辦公室（USTR）周三正式確認，美國將從9月1日和12月15日開 始，對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵5%的關稅，由10%提高到15%。。

避險日圓兌美元報106.07日圓。

RBC Capital Markets外匯策略師Adam Cole表示，自上周以來，美元/日圓的下跌在主要是投資人更加厭惡風險。

英國首相強森採取措施，限制議會阻撓其脫歐計畫的機會 。強森將議會開幕日期定於10月14日，讓國會關閉約一個月，減少國會議員試圖阻止無協議脫歐的時間。

英鎊兌美元下跌0.62%，至1.2211美元，兌歐元下跌0.55%，至0.9 070英鎊。

歐元兌美元下跌0.12%，至1.1077美元，義大利五星運動和反對黨民主黨將試圖籌組聯合政府以避免提前舉行大選的消息，並未提振歐元。