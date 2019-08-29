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美股由黑翻紅 金融、能源股領漲 道瓊勁升258點

2019-08-29 07:05經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周三由黑翻紅，主因能源股和金融股上揚，但投資人仍審慎觀望美中貿易戰可能再次升級的前景。

道瓊工業指數上漲258.2點或1%，漲至26,036.1點；標普500指數上漲18.78點或0.65%，報2,887.94點；那斯達克指數上漲29.94點或0.38%，至7,856.88點。

金融類股上漲0.91%，收復了前一天因美國公債殖利率曲線加劇倒掛後帶來的跌幅。標普500指數也受能源股大漲1.40%支撐，因數據顯示美國原油庫存下降，提振油價。

美國貿易代表辦公室（USTR）28日正式確認，從9月1日起分批對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵的關稅，由10%提高到15%。

OakBrook Investments LLC聯席首席投資長Peter Jankovskis表示：「從各個行業的表現來看，似乎人們開始對經濟恢復一些信心。」

投資人將關注焦點轉向下周的就業報告和製造業數據，這些數據可能會引導市場對美國聯準會（Fed）在9月中旬會議上再次降息可能性的預期。

另一個可能支撐美股的因素是30年期美國公債殖利率低於標普500指數股息收益率，使股票成為更具吸引力的收益選擇。

Themis 股市交易員Mark Kepner表示：「Fed暗示未來進一步降息，債券市場整體上的漲勢，低利率也給市場提供了某種程度的支撐，

Autodesk股價下跌6.74%，成為標普500指數成分股中表現最差的股票，該公司下調全年獲利預期。

高級珠寶零售商蒂芙妮公司（Tiffany）股價上漲3.02%，該公司上季財報優於分析師預期。

美股周三由黑翻紅，金融股和能源股領漲。 路透
美股周三由黑翻紅，金融股和能源股領漲。 路透
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