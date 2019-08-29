美方確認：對3,000億美元陸製商品關稅 由10%提高至15%

2019-08-29 01:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



路透報導，美國貿易代表辦公室（USTR）28日正式確認，從9月1日起分批對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵的關稅，由10%提高到15%。

USTR表示，9月1日起將對部分大陸輸美商品徵收15%的關稅，其餘包括手機和筆電等產品，則將從12月15日起徵收15%的關稅。

中國大陸上周五（23日）宣布，將對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元商品，加徵5%或10%關稅，並分別自9月1日及12月15日起實施，受影響商品包括大豆、牛豬肉等多種農產品及小型飛機，同時也將恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵關稅。

川普也不甘示弱，當天隨後即推文宣布，將對剩餘3,000億美元大陸輸美商品加徵的關稅稅率，由原定的10%提高至15%，其中約半數商品延至12月15日課以關稅，其餘按照原定日期9月1日生效。