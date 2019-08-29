兩大菸商洽談重新合併

2019-08-29 01:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



世界兩大菸商菲利普莫里斯（Philip Morris）與奧馳亞（Altria）十年前一分為二，如今隨需求日益萎縮，正洽談重新合併成市值約2,000億美元的集團，談判已進入最後階段，這回卻不是著眼於香菸事業。

這兩大菸商擁有相同的香菸產品組合，包括業界領導品牌萬寶路（Marlboro）香菸，Altria在美國銷售這些菸品，菲利普莫里斯則在國際市場銷售，2008年國際事業分拆出去，以利專攻快速成長的海外市場；現在兩者遭遇的則是香菸銷售下滑和電子菸競爭的挑戰。

若真合併，這將是2016年AT&T併購時代華納以來規模最大的一筆交易。但投資人顯然有不小疑慮，兩家公司股價27日收盤同步大跌，市值一天蒸發130億美元。

去年5月上任的奧馳亞執行長威拉德（Howard Willard）積極改造公司，近幾個月來花了將近150億美元投資入股有潛力的電子菸與大麻公司，追逐成長更快的事業。

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菲利普莫里斯執行長譚崇博2013年接掌公司後，大致聚焦於電子菸事業IQOS，已斥資數十億美元開發加熱不燃燒技術，最近才獲美國當局核准。

彭博分析指出，兩者策略不同，使這樁合併案對菲利普莫里斯尤其合理。

之前譚崇博以當局關切風險為由，堅決不碰合法大麻生意。與奧馳亞合併將把菲利普莫里斯推入大麻市場，並擴大電子菸市占。歐睿數據顯示，去年全球電子菸市場規模將近280億美元，到2023年可望超越750億美元。另據BDS Analytics估計，美國合法大麻市場去年銷售突破100億美元，到2024年可望擴增至300億美元。

菸草事業仍是奧馳亞最大獲利支柱，但受美國吸菸人口萎縮衝擊，也有動機尋求合併。兩家公司27日證實在洽談中，但未詳述。若是談成，菲利普莫里斯將握有合併後新公司58%股權。

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