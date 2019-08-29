微軟將推雙螢幕折疊筆電

傳聞指出，微軟終於要放手一搏，推出一台新硬體格式的雙螢幕Windows筆電。 （路透） 分享 facebook 微軟定10月2日發表全系列Surface新產品，市場預期從筆電到平板和相容配件，都將見到升級，可望增添相關供應商第4季的成長力道。

微軟27日發出邀請函，表示10月2日將在紐約市舉行秋季發表會。

邀請函上僅寫著「Save the date」（預留那一天），並標上10月2日以及簡化版的公司標誌，看不出太多訊息，但市場早已盛傳，微軟終於要放手一搏，推出一台新硬體格式的雙螢幕Windows筆電。這台內部代號為「Centaurus」的雙螢幕可折疊筆電平板。

但也有人說微軟預定2020年才推出這台新裝置，因此上市時間可能不會太早。

這台Centaurus的參考機今年稍早已在一場內部會議展示給員工看，據悉這台可折疊雙螢幕筆電將採用客製的Windows 10 Lite作業系統，並搭載英特爾的Lakefield晶片組。

除此之外，微軟也預料將推出第二代的Surface Go。這台被喻為蘋果iPad Pro代替品的電腦，也是目前Surface系列最小巧的一台裝置。

第二代裝置的設計勢必更精良，搭載更佳的處理器。Surface相關產品的組裝廠，例如和碩與廣達，還有鍵盤供應商群光與科嘉、散熱模組的奇鋐及泰碩、電源供應器的台達電與光寶科、以及生產連接器的貿聯等，均可望受惠。

和碩是微軟Surface系列產品最大供應商，因此新品上市對和碩第4季的業績將有正面幫助。

和碩第2季受到iPhone XR降價等因素助攻，帶動每股純益（EPS）來到1.33元，表現優於預期。

至於第3季，隨著新iPhone即將於9月亮相，開始陸續對和碩拉貨，使得和碩第3季營運將逐月走高。

廣達雖然面對美中貿易戰的威脅，不過第3季是傳統旺季，該公司第3季筆電出貨量仍將較第2季有5%以內的成長，主要是第2季受品牌廠提前拉貨的影響，使基期變高，廣達強調，不論是年增或是上下半年比較，下半年一定比上半年好。