美股殖利率超越公債

2019-08-29 01:37 經濟日報 編譯陳律案／綜合外電



美股標普500指數的股利殖利率27日高於美國30年期公債殖利率，為金融海嘯以來僅見。專家認為，若要長期投資，股市是比公債更好的選項。

Bespoke投資集團共同創辦人海奇說：「現在股市的前景，遠比長期公債好。對想長期持有資產的投資人而言，股票更具吸引力。」

隨著美中貿易戰升溫，投資人湧入債券等避險資產，使債券殖利率降至歷史新低。海奇說，雖然投資人規避近期風險，但股債殖利率倒掛，對股市是多頭信號，「重點在於，如果你能從企業拿到比30年期美債更好的年度殖利率，且該公司有增發股利的優良歷史，長期而言，會是比公債更好的投資選項」。