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亞洲刺激財政 動作一波波

2019-08-29 01:37經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

亞洲各國政府為因應出口下滑加劇，近來不約而同推出財政刺激措施，在央行以貨幣政策支撐經濟的行動。

南韓到泰國政府本月紛紛提撥或承諾追加支出與減稅，以抵銷美中貿易戰帶來的衝擊。南韓與印尼的目標是明年祭出創紀錄的支出。南韓財長尋求明年度預算達4,210億美元，印尼總統則承諾明年支出空前新高的1,780億美元。

中國大陸正推出約人民幣2兆元（2,800億美元）減稅方案，香港本月已宣布24億美元刺激措施，防止經濟衰退。泰國財長烏塔瑪28日也說，在數周來推出價值逾100億美元的刺激方案後，政府仍有財政空間可加碼。新加坡官員則保證，若情勢惡化，已準備好提供財政援助。

不過各國擁有的政策空間不同。中國大陸、新加坡等國有空間可提高支出，但印尼、印度等國則受限於財政赤字和經常帳逆差。要推出有成效的財政政策並非易事，主要受累於官僚延宕，或可能選到成效不彰的刺激計畫。

馬來亞銀行金英證券研究部經濟學家蔡學敏說：「觀察過往20年的財政刺激措施，會發現通常都是正確之舉，但行動太慢。且多數通常未達目標。」

這些財政刺激措施的推出，正值各央行急於降息卻遇到政策限制。許多地區的借貸成本已處於低點，南韓央行總裁李柱烈等央行人士就呼籲政府應同時動用財政手段。

豐業銀行亞太區經濟部門主管麥卡利表示，相較於已開發國家，亞洲政府（日本除外）的財政赤字與債務負擔通常較小，因此當成長減緩時，這些國家較有餘裕能以額外的政府支出因應，「刺激經濟的程度比歐洲等地更多」。

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