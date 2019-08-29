英脫倒數 國會關門一個月

2019-08-29 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



英國首相強森 （路透） 分享 facebook 隨著10月底脫歐大限迫近，英國首相強森28日提議讓英國國會暫時休會至少一個月，以降低無協議脫歐計畫在國會遭遇阻撓的機率。女王當日也隨即批准此案。英鎊匯率應聲挫低。

強森28日表示，將把英國女王演說日期訂在10月14日，屆時他將提出政府的立法議程。強森此舉形同迫使國會提前休會、延後開議，自9月中起關門約一個月，把國會議員能試圖攔阻「無協議脫歐」法案的時間限縮至大約兩周。

消息傳出，英鎊立即對歐元、美元大幅貶值，幅度皆逾1%，反映投資人認為這顯示「無協議脫歐」可能性升高，這將打擊英國經濟展望。

在媒體訪談中被問到是否意圖阻止議員推遲脫歐時，強森回答：「這絕非事實…在10月17日重要的（歐盟領袖）峰會登場前，雙方將有充裕的時間，國會議員也有充裕時間辯論歐盟、英脫和其他種種議題。」

在強森亮出這記撒手鐧的前一天，英國反對黨領袖27日協力尋求動用國會程序，迫使強森把英脫日期延到10月31日最後期限以後。

此刻仍在暑休的英國國會訂於9月3日復會，兩周後再休會，好讓各政黨舉行年度大會，通常會在10月初再開議。女王演說則是正式展開國會新會期的儀式，伊莉莎白女王將朗讀由政府備妥的講稿，文中將列出未來一年立法議程。

在女王演說前暫停國會運作，儘管在英國史上司空見慣，但在數十年來爭議性最大的政策決定出爐前決定限縮國會審議時間，立即引起一片譁然。

下議院議長貝爾考痛批強森此舉是「憲法上令人髮指的行徑」，意圖阻撓議員辯論脫歐計畫。在野的工黨副黨魁華森推文說：「這項行動簡直駭人聽聞，違反我國的民主。我們不能讓此事發生。」