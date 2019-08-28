為何大陸消費者塞爆Costco 卻不在亞馬遜和特易購消費

2019-08-28 23:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



美國連鎖量販店好市多（Costco）在上海開設的首家門市於27日開幕，但營業後不久卻被迫提前打烊，因為大量想搶購優惠商品的消費者擠爆了好市多。很少有西方企業進軍中國零售市場時，有幸體驗到這樣空前熱烈的反應。

比方說，亞馬遜（Amazon）和特易購（Tesco）這些零售大廠因遲遲無法擴大市占而相繼撤離中國。分析師認為，好市多之所以受到大陸消費者熱烈歡迎，是因能滿足消費者追求新概念的渴望，即使中國市場已甄成熟。

科爾尼管理顧問公司（A.T. Kearney）零售顧問波爾特爾表示，好市多是知名品牌，這次進軍的大陸零售市場雖已充分開發，但當地消費者仍渴望追求新的概念及興趣。

波爾特爾認為，好市多進駐德國或英國的情況將會截然不同，因為對當地未必帶來新的概念，甚至如果前往新興市場展店，可能又是另一番景象，因為當地的市場環境不如前者成熟。對好市多而言，中國具備絕佳的機會，理由是當地消費者的財務基礎已臻成熟，就會產生相應的消費需求。

沃爾瑪（Walmart）旗下會員制商店Sam's Club 1996年就已進駐中國，波爾特爾認為這與瑞典家飾龍頭宜家家居（IKEA）在美國展店的影響力相似，意即已有許多美國消費者聽聞這家連鎖家具行，也對此深深著迷，只是苦於沒有機會前往消費。

因此，當IKEA在美國設立門市時，很快能引起消費者熱烈響應，因為IKEA帶來的概念能引人入勝，加上美國是成熟市場，且對新的商業概念抱持開放態度。

波爾特爾指出，或許這能解釋為何亞馬遜、特易購及家樂福等西方零售大廠難以打入中國市場。特易購早在2013年撤離大陸；亞馬遜於今年4月關閉中國電商市集，家樂福則在6月撤出中國。