港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



隨著香港抗議活動熱度不減，愈來愈多港人選擇移居海外，不過新加坡房市並未因此受惠。相反地，投資人正考慮更便宜的房地產市場，例如馬來西亞、泰國和台灣。

其中，台灣房市受到港人置產青睞的原因是容易適應，因為都使用繁體字，而非中國大陸的簡體字。更重要的原因是，地理位置非常鄰近，港人甚至可以一天從台灣來回香港。

太平戴維斯駐新加坡的研究和顧問執行董事Alan Cheong表示：「這裡的人常認為世界上只有兩個城市—香港和新加坡」，「他們認為如果人們逃離香港，就都會自動來到新加坡。但並非人人都是李嘉誠（香港首富）。大多數人只是普通的領薪水勞工 」。

隨著反政府示威活動即將進入第四個月，香港許多有資金的人一直在尋求應變方案，像是把資金移往海外、到乾脆移民海外，搬離這個城市。香港已連九年保有全球最難買得起的房地產市場封號，對房價的不滿也是助長這次抗議行動的原因之一。

Alan Cheong表示，例如在馬來西亞，吉隆坡市中心的房價約每平方英尺1,500馬元（358美元，相當每坪台幣38.2萬），「在新加坡類似區域的公寓則要價至少每平方英尺1,500星元（1,080美元，相當每坪台幣115.3萬元） 」，至於泰國則具有觀光吸引力。

如果考慮附加的買方印花稅等額外成本的話，要在新加坡置產格外昂貴。從2018年7月起，外國人是要在新加坡購屋，必須支付額外的20%印花稅，稅率高於政府實施打房措施前的15%。

香港公民今年上半年在新加坡僅購買12間公寓房，低於2018年上半年的32間。ERA研究顧問公司的數據顯示，在抗議活動轉趨激烈的7月到8月期間，港人在新加坡購屋量為四間。

新加坡APAC Realty公司研究主管Nicholas Mak表示，港人喜歡在台灣置產是因為容易同化，兩地都使用繁體字而非簡體字。雖然加拿大或澳洲也受移民青睞，但仍想與香港維持聯繫、希望能在一天內往返的港人，則不考慮這兩個國家。

Nicholas Mak說：「台灣大多數是華人，很相似；而對於那些想遠離中國或亞洲者而言，西方國家頗具吸引力。」

至於馬來西亞對於香港置產者的吸引力在於熱帶氣候、空氣乾淨、良好的教育制度、具吸引力的房地產、混合亞洲價值與西式基礎建設。