親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18經濟日報 記者陳律安╱即時報導

標普500指數的股利殖利率27日高於美國30年期公債殖利率，為金融海嘯以來美國股利殖利率首次超越指標性美國公債殖利率。專家認為，若要長期投資，股市是比公債更好的選項。

Bespoke投資集團共同創辦人海奇說：「現在股市的前景，遠比長期公債好。對想長期持有資產的投資人而言，股票更具吸引力。」

隨著美中貿易戰升溫，投資人湧入債券等避險資產，使債券殖利率降至歷史新低。債券價格走勢與殖利率相反。隨著投資人出脫風險資產，標普500指數上月跌逾4%。

海奇說，雖然投資人規避近期風險，但股債殖利率倒掛，對股市是多頭信號，「重點在於，如果你能從企業拿到比30年期美債更好的年度殖利率，且該公司有增發股利的優良歷史，長期而言，會是比公債更好的替代選項」。

Bespoke投資集團檢視過去40年的歷史數據，除金融海嘯外，只有一次股債殖利率瀕臨倒掛，即英國脫歐公投後，當時標普500指數的股利殖利率與30年期美國公債殖利率的差距不到0.01%。

根據Bespoke研究，截至27日早上，三分之二標普500成分股的股利殖利率超越5年期美國公債殖利率、逾60%的成分股超越10年期，以及約一半的成分高於30年期美國公債殖利率。

德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師金納漢說，這會支撐股市，至少就短期而言，而對於殖利率的追求，會導致市場買進更多「安全」的股票。他對安全的定義，是提供誘人股利，且在股市下跌中下行風險又較低的標普500成分股。

Bleakley顧問集團投資長布克沃說，為殖利率而買股票以及為價格上漲而買債，這是個很怪異的現象。另一方面，須謹記股票是風險資產，而債券之所以大漲，是因為經濟成長減速、衝擊企業獲利及股價。

美股殖利率超越美債，實屬罕見。歐新社
美股殖利率超越美債，實屬罕見。歐新社
分享

標普金融海嘯

相關新聞

港人外逃置產為何首選台灣、大馬 捨棄新加坡？

2019-08-28 20:45

負實質利率為黃金漲勢鋪路 投資人大喜

2019-08-28 17:49

叫車平台Grab未來五年在越南投資150億 這兩點是關鍵

2019-08-28 16:44

有片！日產這款高爾夫球 閉眼都能一桿進洞

2019-08-28 16:40

亞洲新鮮人起薪PK 星＞韓＞日＞港

2019-08-28 14:28

美法達成數位稅協議 惹毛美國科技業

2019-08-28 12:37

涉竊取Google自駕車商業機密 Uber前技術主管遭起訴

2019-08-28 11:11

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

貿易談判 美拿「汽車加徵關稅」牽制日本

2019-08-28 00:13

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03

三利空衝擊…粗糖價探十年低點

2019-08-28 00:03

投資新指南…別和川普作對

2019-08-28 00:03

瑞銀看空股市 七年首見

2019-08-28 00:03

德出口減 上季GDP萎縮

2019-08-28 00:02

韓菲澳洲印尼 可能再降息

2019-08-28 00:02

印度擴張財政 喜見及時雨

2019-08-28 00:02

南韓總理連兩天喊話 日冷回

2019-08-27 23:43

華盛頓公約將禁止小爪水獺國際交易

2019-08-27 23:24

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

是否採用華為5G設備 英國政府今秋做決定

2019-08-27 20:15

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

美日雙邊貿易協定 達陣

2019-08-27 00:49

動盪8月 股民繫緊安全帶

2019-08-27 00:49

美法數位稅爭端暫息

2019-08-27 00:49

美耐久財訂單躍增

2019-08-27 00:49

歐盟財政規定 擬鬆綁

2019-08-27 00:48

全球央行 被狂人打敗了

2019-08-27 00:48

德銀、瑞銀結盟…未完待續

2019-08-27 00:00

巴西三產業 重創地球之肺

2019-08-26 23:58

瑞信轉型 強攻數位銀行

2019-08-26 23:50

德擬禁銀行對存款收費

2019-08-26 23:49

拉美體質不佳 GDP疲軟

2019-08-26 23:49

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28

兩敗俱傷 美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

臉書按讚洩個資？ 歐洲法院決規範

2019-07-30 13:01

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14
看更多

熱門文章

大肚男超神「每日4分鐘」 不節食五個月練出六塊肌

2019-08-28 10:49

國際大城爆出走潮 「未來只剩富豪與奴僕」 台北已現端倪…

2019-08-28 10:00

經濟艙飛長途好難睡 她分享一招讓全家人安穩睡到目的地

2019-08-28 15:57

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

印度15歲少女不乖被判姦刑 遭6男輪暴剃髮遊街

2019-08-28 16:15

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

杜特蒂五度訪陸碰上習近平總硬不起來 原因是這個

2019-08-28 16:56

全球10％物種遭強烈威脅！亞馬遜雨林大火對動物傷害究竟有多大？

2019-08-28 09:26

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

4歲女童坐機車兜風 風箏飛來割斷脖子身亡

2019-08-28 15:14

準備貿易持久戰 傳中國擬建南美「糧食碼頭」

2019-08-28 09:29

關心卻傳錯！亞馬遜雨林火災照張冠李戴 照片正解看這

2019-08-28 11:51

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

川普「70多歲老傢伙，講話像7歲小孩」 中國已掌握對付要領

2019-08-28 15:47

瑞銀看空股市 歐債危機以來首見

2019-08-28 00:29

要求繼續供貨給華為 美國企業提出逾130份申請

2019-08-28 09:50

巴西總統改口！馬克宏收回對他的侮辱 就願意談G7援助

2019-08-28 12:12

她因不明疼痛送醫 卵巢取出腫瘤「大如沙灘球」

2019-08-28 09:52

波音盼美中貿易戰有解 能再迎中國訂單

2019-08-28 08:36

川普：遭中國海削的人 好意思提供貿易戰建議？

2019-08-28 20:24

印度撤喀什米爾自治地位 警察進退失據

2019-08-28 14:16

日本九州大雨滂沱 當局發5級警報籲民眾自保

2019-08-28 09:04

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

華郵：中國摸透川普把戲 決心打持久戰

2019-08-28 14:35

印尼遷都後續影響 學者：恐有軍備競賽

2019-08-28 19:47

日本癡漢小心！「防狼印章」一照燈即現形

2019-08-28 09:58

日本將南韓踢出白名單今生效 南韓召見日本大使提抗議

2019-08-28 11:07

亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火

2019-08-27 22:07

西方反情報官員：中國利用LinkedIn在海外吸收間諜

2019-08-28 10:35

美中貿易戰若有轉機不會在9月 而是11月

2019-08-28 19:10

「做最壞的打算」 中抗美拚內需 祭刺激消費20條

2019-08-28 14:56

兩大菸草巨擘睽違十年 有望再合體!?

2019-08-28 00:12

抗中與經濟 美國無法全拿

2019-08-27 23:34

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

Ｇ7挺香港自治 強調中英聯合聲明效力

2019-08-28 00:20

防反對黨阻擋！強生要求女王下令暫停國會至脫歐前兩周

2019-08-28 18:18

日本九州豪雨成災 籲73萬人撤離已知一死

2019-08-28 12:10

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03

美國婦受困化糞池三天 女兒探視才救出

2019-08-28 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top