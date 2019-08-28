美股股利殖利率超越30年公債 十年來首見

2019-08-28 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



標普500指數的股利殖利率27日高於美國30年期公債殖利率，為金融海嘯以來美國股利殖利率首次超越指標性美國公債殖利率。專家認為，若要長期投資，股市是比公債更好的選項。

Bespoke投資集團共同創辦人海奇說：「現在股市的前景，遠比長期公債好。對想長期持有資產的投資人而言，股票更具吸引力。」

隨著美中貿易戰升溫，投資人湧入債券等避險資產，使債券殖利率降至歷史新低。債券價格走勢與殖利率相反。隨著投資人出脫風險資產，標普500指數上月跌逾4%。

海奇說，雖然投資人規避近期風險，但股債殖利率倒掛，對股市是多頭信號，「重點在於，如果你能從企業拿到比30年期美債更好的年度殖利率，且該公司有增發股利的優良歷史，長期而言，會是比公債更好的替代選項」。

Bespoke投資集團檢視過去40年的歷史數據，除金融海嘯外，只有一次股債殖利率瀕臨倒掛，即英國脫歐公投後，當時標普500指數的股利殖利率與30年期美國公債殖利率的差距不到0.01%。

根據Bespoke研究，截至27日早上，三分之二標普500成分股的股利殖利率超越5年期美國公債殖利率、逾60%的成分股超越10年期，以及約一半的成分高於30年期美國公債殖利率。

德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師金納漢說，這會支撐股市，至少就短期而言，而對於殖利率的追求，會導致市場買進更多「安全」的股票。他對安全的定義，是提供誘人股利，且在股市下跌中下行風險又較低的標普500成分股。