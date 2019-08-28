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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

負實質利率為黃金漲勢鋪路 投資人大喜

2019-08-28 17:49經濟日報 記者易起宇╱即時報導

今年金融市場上愈來愈多的負面消息，為黃金市場帶來大好前景，這讓黃金投資人們感到十分歡喜。其中最強力的因素就是負實質利率，這讓投資人更有理由持有這種貴金屬，支撐著預期黃金價格將進一步上漲的看法。

美國聯準會（Fed）和其他各國央行在貿易戰之際紛紛調降利率，金價也在此時達到逾六年來的最高水準，而各國通膨率卻始終維持平穩。加上債券價格因為投資人尋求避險而上漲，代表現在投資所獲得的報酬已比不上消費者物價上漲的速度。這對零孳息的黃金來說是項極大利多。

法國巴黎銀行商品市場策略主管Harry Tchilinguirian說：「實質利率代表持有黃金等零孳息資產的機會成本。實質利率下滑的環境，加強了經濟前景因美中貿易關係面臨下滑風險帶來的避險需求。」

金價今年來已上漲逾20%，站上每英兩1,500美元，反映全球貿易緊張惡化、經濟成長減緩以及投資人尋求風險資產的替代品，促使黃金需求上揚。這也促使Fed逾十年來首次降息。全世界負報酬率的債券總金額，本月已攀增至逾16兆美元。

Tchilinguirian說：「市場正在預期央行將實施寬鬆政策，尤其是Fed，如果這項預期成真，將會先看到更低的名目報酬率。假設通膨率維持目前水準，那麼實質利率將會持續下滑，更加強持有黃金的理論依據。」

美國10年期公債殖利率27日達到自2016年年中來最低的1.4711%，且低於通膨率。這代表美國的實質殖利率是負的。據彭博觀測，這項數據在本月稍早開始跌破零，且持續下滑。

美國實質利率除了在2018年短暫跌入負數領域外，2011年中至2012年中也曾維持一段時間跌破零。當時的金價狂漲，2011年9月曾達到每英兩1,900美元。

降息和債券殖利率下滑，加上通膨率平穩，形成了負實質利率，為黃金價格帶來極大利多。...
降息和債券殖利率下滑，加上通膨率平穩，形成了負實質利率，為黃金價格帶來極大利多。 路透
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