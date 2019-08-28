蘋果iPhone Q2銷量降13% 華為增16.5%

2019-08-28 09:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國財經網站MarketWatch報導，美國總統川普在美中貿易戰中針對華為，不但沒有幫助到蘋果iPhone的銷售，華為手機銷售在中國國內市場反而因為消費者的愛國心大有斬獲。

市場研究機構Gartne周二（27日）發布的第2季全球銷售數據顯示，受中國本土市場的推動，華為智慧手機銷量年增16.5%，而蘋果iPhone的銷量下降了13%。

儘管美國市場上主要的電信商都不銷售華為手機，中國消費者卻出於愛國主義特別選擇購買華為的智慧手機。再加上市場朝向低價手機，也對華為的銷售有所幫助。這些因素使得全球第二大智慧手機製造商華為加大了對目前排行第三的蘋果的領先幅度。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta說，總體而言，今年第2季全球智慧手機銷量年減1.7%，至3.68億支，原因是高階智慧手機需求放緩的速度還是大於中階和低階手機的需求。