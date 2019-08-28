親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
G7峰會聚焦
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

彭博資訊報導，今年美國零售市場的耶誕行情難以樂觀，因為貿易戰的不確定性，美國零售商對這個傳統大旺季的採購限縮，把庫存壓到低於平常水準。市場專家說，美國消費者在年末假期購物時將會發現市面上的新產品減少了。

美中貿易戰開打超過一年，美國零售業者一年前為因應變局，就已開始大量採購屯積。根據彭博的數據，去年下半年從亞洲運往北美的貨運量成長7.9％。隨著美國倉庫被填滿，今年的成長速度因而大幅放緩，上半年只有0.2%。

這讓中國工廠很有感。原本第3季度通常是中國工廠最繁忙的時間，加班趕工生產的芭比娃娃、卡車玩具等商品，要在最重要的假日購物季來臨前，運到大洋彼岸的美國。今年情況大不同。

平湖米家兒童用品有限公司的外貿經理Justin Yu說：「我們首當其衝，影響確實很大。」該公司主要從事玩具車和兒童滑板車的生產。

所以即使美國總統川普為了不影響零售商的耶誕業績而將玩具、智慧手機等價值1600億美元商品的加徵關稅時間延後，貿易戰對但售市場的損害已經造成。諸如沃爾瑪等大型玩具供應商前期已經囤積了一定庫存，沒有空間今年再多進新貨。

彭博指出，另一個受到打擊的是航運業，由於貨運量下降，該行業正在削減產能。貨運量放緩也使運費被迫大幅下降。 根據Drewry World Container Index的數據，今年主要貿易航線上的貨運

費率下降了7.4％，美國航線費率更是下降26％。

Shinyoung Securities Co.的航運業分析師Um Kyung-a表示今年末的傳統旺季將充滿挑戰「一些航運公司可能無法承擔成本。」

美國紐澤西一家沃爾瑪門市陳列的耶誕商品。 美聯社
美國紐澤西一家沃爾瑪門市陳列的耶誕商品。 美聯社
分享

航線沃爾瑪加班

相關新聞

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

川普推文左右市場…3招應對

2019-08-28 00:16

貿易談判 美拿「汽車加徵關稅」牽制日本

2019-08-28 00:13

挪威主權基金 喊加碼美股

2019-08-28 00:03

三利空衝擊…粗糖價探十年低點

2019-08-28 00:03

投資新指南…別和川普作對

2019-08-28 00:03

瑞銀看空股市 七年首見

2019-08-28 00:03

德出口減 上季GDP萎縮

2019-08-28 00:02

韓菲澳洲印尼 可能再降息

2019-08-28 00:02

印度擴張財政 喜見及時雨

2019-08-28 00:02

南韓總理連兩天喊話 日冷回

2019-08-27 23:43

華盛頓公約將禁止小爪水獺國際交易

2019-08-27 23:24

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

是否採用華為5G設備 英國政府今秋做決定

2019-08-27 20:15

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

不只越南！為避關稅 美企也放眼這個東南亞國家

2019-08-27 16:39

這家日本化學供應商若持續受阻 韓晶片業麻煩就大了

2019-08-27 15:07

助長類鴉片藥品濫用 嬌生判賠5.7億美元

2019-08-27 14:32

首例！涉助長類鴉片濫用 嬌生集團判賠5.7億

2019-08-27 14:28

貿易戰紛擾 為何蘋果有能力繼續成長？

2019-08-27 14:11

謊稱鴉片類藥物低風險 美法院判嬌生須賠180億

2019-08-27 13:23

繼新幹線 日本南海電鐵列車轉向架龜裂仍續行駛

2019-08-27 12:55

香港反送中示威 衝擊南韓對中國轉口貿易

2019-08-27 10:50

向美國靠攏！越南最大電信商：不打算用華為5G設備

2019-08-27 10:31

美股道瓊指數大漲270點 川普稱美中貿易談判前景樂觀

2019-08-27 06:52

高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12

預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05

美日雙邊貿易協定 達陣

2019-08-27 00:49

動盪8月 股民繫緊安全帶

2019-08-27 00:49

美法數位稅爭端暫息

2019-08-27 00:49

美耐久財訂單躍增

2019-08-27 00:49

歐盟財政規定 擬鬆綁

2019-08-27 00:48

全球央行 被狂人打敗了

2019-08-27 00:48

德銀、瑞銀結盟…未完待續

2019-08-27 00:00

巴西三產業 重創地球之肺

2019-08-26 23:58

瑞信轉型 強攻數位銀行

2019-08-26 23:50

德擬禁銀行對存款收費

2019-08-26 23:49

拉美體質不佳 GDP疲軟

2019-08-26 23:49

台韓覺得無傷大雅 日本女孩卻不會做的10件事！

2019-08-07 13:28
看更多

熱門文章

老公寵妻猛送禮做家事 她新婚1年崩潰喊「像地獄」求離婚

2019-08-27 10:05

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

2019-08-27 10:00

貿易戰發言髮夾彎？川普冷答：抱歉那是我談判的方式

2019-08-27 10:46

女友回國準備婚禮卻天人永隔 他跪靈堂哭唱「童話」

2019-08-27 20:43

牙齒女模有近40顆小牙 照片嚇壞網友「根本海豚吧」

2019-08-27 16:10

意外讓她記憶退回十七歲 與先生「再次戀愛」感動十萬人

2019-08-27 13:49

美股露凶兆 企業內部人士拋股如2007年

2019-08-27 18:26

妻在丈夫車中發現口紅 質問後他道出心中20年秘密

2019-08-27 16:19

紐時分析／川普只能二選一：與中國一戰或經濟成長

2019-08-27 16:13

撿骨驚見「阿嬤變13歲少女」 孝孫看傻眼：拜錯39年

2019-08-27 13:13

穿緊身上衣狂抖！女團MV太豪放 下場悲劇了

2019-08-27 21:10

影／梅蘭妮亞無視川普 獻吻杜魯多？網友：豁出去了

2019-08-27 15:03

美股開盤漲逾百點 投資人持續消化貿易戰利多

2019-08-27 22:09

中國有3大理由 要讓貿易戰延至美總統大選

2019-08-27 13:57

大陸消費者為什麼突然大啖這金色油？原來也跟川普有關

2019-08-27 15:11

馬路人孔蓋莫名冒泡 下水道挖出150公斤抹布團

2019-08-27 13:36

傳川普主張射核彈毀颶風 氣象專家打臉「會更糟」

2019-08-27 20:24

農曆7月驚見賈伯斯？ 1張照片引網友暴動

2019-08-27 22:06

【重磅快評】從印尼遷都加里曼丹，認真思考台北的問題

2019-08-27 10:46

G7金援亞馬遜滅火 巴西總統質疑背後意圖

2019-08-27 08:41

她被蚊子咬險丟小命 腿腫得像樹幹心臟驟停3分鐘

2019-08-27 17:28

川普再稱美中高層密集通話 中方否認

2019-08-27 14:12

影／按喇叭不夠！他幫機車加裝雞蛋架 專砸危險駕駛

2019-08-27 16:29

劉鶴才說願與美磋商 人民日報又喊不得不打

2019-08-27 11:26

不只越南！為避關稅 美企也放眼這個東南亞國家

2019-08-27 16:39

向美國靠攏！越南最大電信商：不打算用華為5G設備

2019-08-27 10:31

影／核彈炸颱風？最強「沙皇炸彈」威力都微不足道

2019-08-27 14:24

朴槿惠閨密翻版！文在寅愛將耍特權 高中女兒掛名頂尖論文

2019-08-27 15:56

這家日本化學供應商若持續受阻 韓晶片業麻煩就大了

2019-08-27 15:07

繼新幹線 日本南海電鐵列車轉向架龜裂仍續行駛

2019-08-27 12:55

影／巴西總統諷法國第一夫人 馬克宏怒嗆不夠格當總統

2019-08-27 12:02

川普攪局！拒絕退讓、翻來覆去 玩殘G7峰會得意洋洋

2019-08-27 13:36

貿易戰惹禍 中國1/4運動服生產線閒置

2019-08-27 12:53

海底火山現浮石伐 澳洲大堡礁福音

2019-08-27 14:54

對中反覆 川普：我都這樣談判

2019-08-27 23:29

G7救火踢鐵板 巴西拒收2,000萬美元金援

2019-08-27 18:39

不畏貿易逆風 上半年美企對陸投資額成長

2019-08-27 19:12

衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01

態度反覆 川普：這就是我談判的方式

2019-08-27 14:05

爽吻帥總理！「#梅蘭妮亞愛杜魯多」網路瘋傳

2019-08-27 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top