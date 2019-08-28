貿易戰損害美國耶誕行情 航運業也遭殃

2019-08-28 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



彭博資訊報導，今年美國零售市場的耶誕行情難以樂觀，因為貿易戰的不確定性，美國零售商對這個傳統大旺季的採購限縮，把庫存壓到低於平常水準。市場專家說，美國消費者在年末假期購物時將會發現市面上的新產品減少了。

美中貿易戰開打超過一年，美國零售業者一年前為因應變局，就已開始大量採購屯積。根據彭博的數據，去年下半年從亞洲運往北美的貨運量成長7.9％。隨著美國倉庫被填滿，今年的成長速度因而大幅放緩，上半年只有0.2%。

這讓中國工廠很有感。原本第3季度通常是中國工廠最繁忙的時間，加班趕工生產的芭比娃娃、卡車玩具等商品，要在最重要的假日購物季來臨前，運到大洋彼岸的美國。今年情況大不同。

平湖米家兒童用品有限公司的外貿經理Justin Yu說：「我們首當其衝，影響確實很大。」該公司主要從事玩具車和兒童滑板車的生產。

所以即使美國總統川普為了不影響零售商的耶誕業績而將玩具、智慧手機等價值1600億美元商品的加徵關稅時間延後，貿易戰對但售市場的損害已經造成。諸如沃爾瑪等大型玩具供應商前期已經囤積了一定庫存，沒有空間今年再多進新貨。

彭博指出，另一個受到打擊的是航運業，由於貨運量下降，該行業正在削減產能。貨運量放緩也使運費被迫大幅下降。 根據Drewry World Container Index的數據，今年主要貿易航線上的貨運

費率下降了7.4％，美國航線費率更是下降26％。