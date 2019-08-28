美國庫存大幅下滑推升油價 經濟衰退疑慮助金價上揚

2019-08-28 07:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二上漲，因市場預期美國原油庫減少，但經濟衰退的疑慮和美中貿易局勢限制漲勢。衰退疑慮未消，也推升金價上漲。

布蘭特原油期貨收漲0.81美元或1.4%，結算價報每桶59.51美元。西德州原油期貨上漲1.29美元或2.45，結算價報每桶54.93美元。

紐約Again Capital Management合夥人John Kilduff說：「美國原油庫存可能會再次大幅下降，支撐油價。」

美國石油協會（API）資料顯示，美國上周原油庫存減少1,100萬桶，遠高於市場預期的減少200萬桶。西德州油價應聲大漲，周三上午上漲1.18%至55.58美元。

油市周二隨美股起伏，對美國經濟衰退的疑慮蓋過貿易戰將得到解決的樂觀情緒。美國總統川普表示，相信中國真心希望達成協議，而中國副總理劉鶴表示，中國願意冷靜磋商來解決爭端。

然而，中國外交部表示不曾聽聞美中之間的貿易通話，市場的疑慮重燃。

金價周二上漲逾1%，因美國經濟數據令人失望和美中貿易爭端持續，投資者擔心經濟衰退。銀價則升穿每英兩18美元大關，兩年來首見。

黃金現貨上漲1%，至每英兩1,540.57美元。美國黃金期貨收漲1%，結算價報每英兩1,551.80美元。

美國8月消費者信心指數小幅下滑，房價增幅降至近七年來最低。IAA Bank全球市場總裁Chris Gaffney表示：「美國經濟目前表現良好，但消費者信心數據引發質疑。殖利率曲線倒掛是衰退信號，令投資人轉向黃金。」

另外，市場預期美國聯準會（Fed）將於9月降息25個基點，且在明年年底前降息逾100個基點。降息展望打壓美元和公債殖利率，增加黃金的吸引力。

現貨銀價連續第三個交易日上漲，周二大漲3%至每英兩18.15美元，盤中觸及18.20美元，是2017年9月以來的最高水準。