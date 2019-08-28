美債殖利率曲線倒掛加劇 美元挫跌

2019-08-28 07:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周二走低，因市場審慎看待美中貿易戰情勢，投資人轉向避險資產，令美債殖利率曲線倒掛加劇。

DXY美元指數下跌0.08%。報97.999。

美國和中國相互加徵關稅後，10年期公債殖利率下跌速度快於2年期公債殖利率，加劇兩者間的倒掛走勢，反映市場看壞整體經濟穩健狀況，也對美元構成壓力。

RBS Securities宏觀策略師Brian Daingerfield表示：「2年期和10年期公債殖利率曲線倒掛情況更嚴重，這可能是導致市場普遍避險意識的因素之一。」

中國上周宣布將對價值750億美元的美國商品加徵報復性關稅，美國隨即表示，10月1日起將把2,500億美元中國輸美商品的關稅從25%調高到30%。

美國總統川普周一表示，中國官員已與美國聯繫，要求重返談判桌。這項消息一度緩解市場疑慮，令股市走高。但中國外交部發言人周二表示，他不知道雙方最近進行了任何通話，美國財政部長木努勤則表示，雙方有過接觸。中國商務部通常發布有關貿易通話的聲明。

日圓兌美元上漲0.34%，報105.75日圓。由於貿易緊張局勢加劇，日圓兌美元今年累計升值3.45%。

歐元兌美元小幅下跌至1.1090美元，因義大利股市上漲，市場預期羅馬組建新政府的安排，能避免提前大選。

英鎊兌美元上漲0.6%，至1.2288美元。英鎊兌歐元上漲0.69%，至0.9024英鎊。英國反對黨工黨黨魁柯爾賓表示，將採取一切必要措施，阻止英國在10月31日無協議脫歐。

Brian Daingerfield表示：「整體來說，很多方面仍然存在不確定性，包括美中貿易戰、歐洲政治、英國脫歐、中國經濟普遍放緩等。」