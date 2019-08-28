衰退疑慮令美股開高走低 道瓊挫跌121點

2019-08-28 07:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二震盪走低，主因美債殖利率曲線倒掛加劇，引發對美國經濟衰退的擔憂，且中美貿易談判的不確定性，拖累金融股下跌。

道瓊工業指數下跌120.93點或0.47%，跌至25,777.9點；標普500指數下跌9.22點或0.32%，報2,869.16點；那斯達克指數下滑26.79點或0.34%，至7,826.95點。

低利率和經濟成長疲軟前景，令金融股挫跌跌0.72%，防禦類股公用事業股微幅上漲0.14%。

標普500指數8月以來累計下跌近4%，因市場擔心美中貿易戰加劇將導致全球經濟放緩和企業利潤降低、此外，美國聯準會（Fed）降息步伐也存在不確定性。

美國2年期和10年期公債殖利率曲線倒掛加劇，凸顯投資人對全球經濟成長放緩的擔憂。Cresset Capital Management首席投資官Jack Ablin表示：「情勢的發展令人困惑，不幸的是，美中雙方的貿易立場沒有重大軟化，可能拖慢談判進展，衝擊經濟。」

Fed定於9月中旬召開決策會議，投資人正在評估美國經濟的強勁程度，以尋找有關利率走勢的線索。下周公布的就業報告和製造業數據，備受關注。

嬌生股價上漲1.44%，美國法院裁定，該公司因助長美國鴉片類藥物氾濫，判罰5.7億美元，金額遠低投資人的預期。