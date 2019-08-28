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兩大菸草巨擘睽違十年 有望再合體!?

2019-08-28 00:12經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

全球菸草巨頭菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris）27日宣布，正與奧馳亞集團（Altria Group）洽談，討論全股票對等合併的可能性。

一旦達成協議，將讓這兩家分拆逾十年的菸草公司再度合併。奧馳亞2008年分拆菲利普莫里斯後，主要經營美國市場，菲利普莫里斯則專注海外市場。

消息公布前，菲利普莫里斯的市值為1,210億美元，奧馳亞則大約為880億美元，合併後可望創造出市值逾2,000億美元的大公司。兩家公司股票27日在美國股市午盤左右分別大跌4%和2%，奧馳亞稍早一度大漲逾9%。分析師一直以來都認為兩家菸草大廠有招一日將再度合併，因為菸草業變化快速，菸草營收下滑，業者必須另謀生路。

菲利普莫里斯說：「我們不保證會達成任何協議或交易。此外，就算達成協議，也不保證完成交易。」

菲利普莫里斯正將未來獲利押注在菸草加熱系統（IQOS）。美國食品藥物管理局（FDA）今年稍早已批准其在國內推出IQOS。根據先前的協議，奧馳亞也能獲得在美國的銷售權。奧馳亞去年出資128億美元，買進美國電子菸大廠Juul 35%股權。Juul正著眼擴展海外版圖，在菲利普莫里斯的幫助下，應能加速成長。

經濟日報提醒您，吸菸有害健康

菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris）正與奧馳亞集團（Altria ...
菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris）正與奧馳亞集團（Altria Group）討論全股票對等合併的可能性。美聯社
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