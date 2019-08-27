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賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

貿易戰紛擾 為何蘋果有能力繼續成長？

2019-08-27 14:11經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美中可能重啟貿易談判，激勵蘋果公司股價周一走高；一些分析師更指出，即使美中貿易戰持續，蘋果的情況可能比許多人認為的還好。

摩根大通分析師Samik Chatterjee表示，關稅和貿易僵局導致整體經濟下滑，確實可能是蘋果的獲利風險，但時機卻是蘋果的曙光，讓蘋果能夠以較投資人預期更好的狀態度過挑戰。蘋果股價周一收漲1.9%至每股206.49元，摩根大通對蘋果的評級是加碼，目標價243美元。

摩根大通推算，iPhone約占蘋果營收的55%。摩根大通分析師認為，蘋果預定9月推出新款iPhone，時機很有利。美國預定12月15日加徵的關稅如何實施尚未確定，iPhone的上市時間，能夠避免每支iPhone物料成本（BOM）增加30至50美元，因此能夠吸收關稅增加的成本，不需調漲美國地區的售價。

D.A. Davidson分析師Tom Forte則表示，中國是蘋果最大風險，因為高度倚賴中國的供應鏈和銷售。儘管如此，狀況可能沒有投資人想的那麼糟。

Tom Forte說，蘋果在緩解關稅衝擊方面的表現很好，尤其是與美國政府合作。蘋果在先前幾次加徵關稅時得以豁免或延期，讓他們有機會在不受關稅影響的情況下銷售下一代iPhone。

Tom Forte表示，蘋果是少數幾家能夠說同時服美國和中國政府，把關稅衝擊降至最低的公司。

另外，其他政府的措施，對蘋果也有幫助。據傳印度正考慮放寬僅銷售自家品牌的外國企業當地採購比率規定（目前為30%），有機會鼓勵蘋果在印度開設門市。

彭博資訊引述消息人士的說法表示，預料商工部主導的法規修改，將在近期內獲得內閣批准；位於印度的外資工廠所出口之商品，將被列入當地採購。另外，符合當地採購比率規定的時間，將從五年內延長至八年。

蘋果若能在印度當地生產，將可避免20%的進口稅。蘋果最大代工廠鴻海正在進行iPhone XR的品管，並計劃在印度南部工廠量產。

分析師認為，美中貿易戰升溫之際，蘋果的情況沒有想像那麼糟。 路透
分析師認為，美中貿易戰升溫之際，蘋果的情況沒有想像那麼糟。 路透
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