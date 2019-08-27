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向美國靠攏！越南最大電信商：不打算用華為5G設備

2019-08-27 10:31聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

彭博資訊報導，越南有意成為第一個提供5G網路的東協國家，並且不使用中國大陸電信巨擘華為的設備。

越南國防部轄下、當地最大電信商Viettel執行長Le Dang Dung於26日表示，公司將在河內裝置易利信的設備、在胡志明市使用諾基亞的設備，並將使用高通等美國公司的5G晶片組。同時，公司也正在開發自己的設備。

Le Dang Dung在河內總部接受採訪時表示，目前公司沒有打算與華為合作。現在對華為有點敏感，據說使用華為不安全，所以Viettel認為，基於這些資訊，我們應該選擇更安全的產品，所以我們選擇歐洲的易利信和諾基亞。

越南其他較小的電信商似乎也在迴避華為。據當地媒體報導，MobiFone正使用三星電子設備，而越南電信公司（VinaPhone）將與諾基亞合作部署5G網路。

Le Dang Dung還說，「我認為華為現在在越南遇到困難，因為其他公司也不打算使用華為」。在人口總數約9600萬的越南，Viettel擁有6000萬名客戶。

在華為問題上，越南正悄悄站在美國總統川普這一邊。越南不用華為的決定在東南亞獨樹一幟，因為這個地區的其他國家，都對使用華為技術持開放態度，包括菲律賓、泰國和馬來西亞

Le Dang Dung堅稱，Viettel不用華為的決定是基於技術考量，與地緣政治因素無關。

儘管如此，越南政府過去一直對中國科技感到不信任。2016年越南河內、胡志明市機場遭到網攻，而該網攻疑似由中國所為。

越南與中國同為共產黨國家，但兩國間多年的領土爭端逐漸削弱越南人對中國的信賴。2017年美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的調查顯示，只有10%的越南人對中國有好感。

新南威爾斯大學榮譽教授塞爾（Carl Thayer）指出，越南不用華為還有另個原因，那就是希望增加與美國安全和經濟面的聯繫。他補充說，使用華為設施可能會失去美國情報分享的機會。

越南最大電信商Viettel執行長26日表示，沒有使用華為5G設備的打算。美聯社
越南最大電信商Viettel執行長26日表示，沒有使用華為5G設備的打算。美聯社
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越南胡志明市馬來西亞

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