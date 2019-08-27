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伊朗供給增加前景令油價下跌 美中形勢樂觀抑制金價

2019-08-27 07:53經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一下跌1%，因美國和伊朗達成協議的希望提振伊朗原油供給增加的前景，但美中達成貿易協議的樂觀展望抑制油價跌幅；金價一度飆漲至六年高點，但漲幅在美中貿易緊張形勢趨緩後收斂。

布蘭特原油期貨下跌0.64美元或1.1%，結算價報每桶58.70美元。西德州原油期貨下跌0.53美元或1%，結算價報每桶53.64美元。

法國總統馬克宏表示，美國總統川普和伊朗總統羅哈尼將在未來幾周內舉行會晤，為核武僵局尋找解決方案。

川普去年宣布退出伊朗與世界大國於2015年達成的核協議，希望達成更大的協議，不僅限制伊朗的核計畫，還限制伊朗對其在敘利亞、伊拉克、葉門和黎巴嫩等國的代理人的支持，並限制其彈道導彈計畫。今年5月，川普加強對伊朗的制裁，試圖切斷伊朗的石油出口。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場正在評估，如果美伊關係有進展，可能會有大量伊朗石油進入市場。」

伊朗供給增加的前景令油價下挫，但美中貿易協議的樂觀前景則抑制油價跌勢。川普表示，他相信中國真心想達成貿易協議，中國國務院副總理劉鶴則稱，願意以冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。

金價周一中漲至逾六年高點，一度升穿1,550美元，主因美中貿易緊張局勢和全球經濟衰退等不確定性，促使投資人尋求避險。

不過，川普對美中貿易的談話，令市場對雙方貿易談判的前景感到樂觀，金價漲幅收斂。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,529.90美元，盤中觸及2013年4月以來最高的1,554.56美元。美國黃金期貨持平，結算價報每英兩1,537.20美元。

CPM Group董事合作人Jeffrey Christian表示：「全球金融市場和經濟存在很大的不確定性和不穩定性，這種環境促使投資人不斷買進賣出。」

伊朗川普油價

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