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美日達成貿易協議 川普目前不考慮對日本汽車加徵關稅

2019-08-27 07:22經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普周一表示，美國目前不會立即對日本進口的汽車徵收新的關稅。美國和日本分別是世界最大和第三大經濟體，雙方正持續協商，準備敲定初步協議內容。

川普被問及是否仍在考慮對日本進口汽車加徵關稅時表示：「目前沒有，不是此刻。或許日後會這麼做，但現在並未考慮。」

川普和日本首相安倍晉三周日宣布達成廣泛協議，細節尚未公布。東京在農業方面做出讓步，而華府維持目前對小轎車徵收2.5%、對小貨卡徵收25%的關稅不變。

川普並表示，日本已同意購買美國玉米。安倍也表示，日本可能透過民間部門購買美國玉米。美中關稅衝突導致美國玉米過剩，衝擊美國農戶。

美國貿易代表賴海哲在七國集團（G7）峰會表示，美日貿易協議將全面削減農產品關稅，有望使美國每年對日本的農產品出口由目前的140億美元最多增加70億美元，使美國牛肉、豬肉、小麥、乳製品、葡萄酒和乙醇生產商受惠。賴海哲還說，協議也將涵蓋數位貿和工業產品。

美國企業人士表示，美國貿易代表署（USTR）證實，「第一階段」協議將削減部分日本輸美工業產品的關稅，但未下調日本輸美汽車或汽車零部件的關稅，也未解決匯率問題等非關稅壁壘。

美日貿易協議有待在未來一個月的詳細磋商中具體化，有望使部分美國農產品重新進入日本市場；這些產品因川普上台後退出跨太平洋夥伴協議（TPP）而失去市場準入。

川普葡萄酒安倍晉三

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