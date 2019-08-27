美股道瓊指數大漲270點 川普稱美中貿易談判前景樂觀

2019-08-27 06:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一反彈，因美國總統川普表示預期將與中國達成貿易協議，暗示這兩個世界最大經濟體間的緊張局勢有可能緩和，緩解投資人疑慮。

道瓊工業指數上漲269.93點或1.05%，至25,898.83點；標普500指數上漲31.27點或1.10%，報2,878.38點；那斯達克指數上漲101.97點或1.32%，漲至7,853.74點。

川普在七國集團（G7）峰會結束後表示，目前與中國達成協議的前景，和去年談判啟動以來的任何時候相比都更加樂觀，因為中國的經濟壓力愈來愈大，工作大量流失，「迫切想達成協議」。川普指出，中方談判代表在近幾天緊張局勢升溫後，表現出較願和解的姿態，相信中國真心想達成協議。

川普的談話一出，對關稅敏感的公司股價應聲上漲。蘋果上漲1.9%，對各主要股指均有推升作用。營收高度依賴中國的晶片製造商股價也上漲，費城半導體指數上周五重挫逾4%，周一上漲0.86%。

不過，分析師指出，與上周的跌勢相比，此次反彈的力道不大，預期美股近期仍將震盪。Kenny s Commentary LLC和Strategic Board Solutions LLC創始人Peter Kenny表示：「那斯達克、標普500和道瓊指數全面上揚，但成交量大幅下滑，這代表美股的動能仍偏向下行。」

美國商務部的數據顯示，美國核心資本財訂單7月小幅增長，而出貨量出現近三年來最大降幅，這項報告可能為美國聯準會（Fed）在下月會議上再次降息提供更多依據。

對全球經濟陷入衰退的疑慮以及Fed降息步伐的不確定性，令市場對美國的經濟擴張將持續多久感到不安，有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動指數（VIX）周一盤中觸及逾一周高點。