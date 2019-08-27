高科技員工不再當乖乖牌！ 抗議谷歌「蜻蜓計畫」反對中國審查

2019-08-27 05:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合25日電



加州山景市谷歌(Google)總部去年底有些雇員因不滿資方對高層涉嫌性侵犯一事處理不當，發起罷工抗議。(美聯社) 分享 facebook

臉書的技術雇員7月16日在舊金山遊行支持該公司的餐廳員工，後者因新合約問題聚集抗議。(美聯社) 分享 facebook

不少高科技及人工智能公司開發的新技術，最終可以應用到自動武器、對人民的監察等方面，這些公司的雇員正面對技術與道德的問題，其中很多員工發起要求撤消相關研發項目，有評論認為，美國高科技產業已面臨「員工社會意識」的考驗，員工們在以前所未有的方式談論移民，環境，性行為不端和軍事戰爭等問題。

正為五角大樓無人機監視計畫Maven，開發航空攝影和物體探測工具的Clarifa公司，有員工意識到這種技術最終可以用於自動武器。在公司首席執行官承認之後，這些員工離開了公司。

但並不是所有這樣的高科技公司員工會這樣，他們更進一步要求撤消這類項目。

例如亞馬遜和微軟的員工，就要求公司停止向帕蘭提爾軟件公司(Palantir Technologies)提供服務，因為帕蘭提爾為軍方及移民及海關執法局(ICE)提供技術服務。

在去年谷歌處理多宗性行為不當的事件後，員工又簽署了一封信，抗議開發「蜻蜓計畫」(Dragonfly)，這是切合中國審查制度的搜索引擎。

客戶關係管理軟件服務公司Salesforce、微軟和谷歌員工同時抗議他們公司與ICE及軍方的關係。

還有的是，不少6位數字的高薪員工，寧願與他們的服務和合同工站在一起，要求給他們更好的工作條件和薪酬。

加州大學黑斯廷斯法學院教授杜巴( Veena Dubal)曾經訪問過數十名參與這些行動的高科技公司員工，認為這是前所未有的。他表示，由於科技公司在很長一段時間內，比任何跨國公司更有力量，而公司的員工亦意識到這些力量正源於他們，所以能夠大膽的提出要求。

亞馬遜發言人拒絕對員工的行動主義置評。微軟發言人對員工的反饋表示讚賞，並尊重他們的不同觀點。谷歌發言人拒絕對具體事件罝評，並強調禁止報復。