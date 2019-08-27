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預期貿易談判重現 美股反彈

2019-08-27 05:05世界日報 記者張大仁／綜合報導

川普總統25日表示中國準備回到談判桌後，美國股市26日大漲。

川普總統25日表示中國準備回到談判桌後，股市26日大漲。 美聯社
川普總統25日表示中國準備回到談判桌後，股市26日大漲。 美聯社
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道瓊工業平均指數上漲269.93點或1.05%收2萬5898.83點。史坦普500指數上漲31.27點或1.1%收2878.38點，那斯達克綜合指數上漲101.97點或1.32%收7853.74點。

INTL FCStone美國機構股票主管阿巴西(Yousef Abbasi)表示，「美國和中國可能重開談判，市場有點樂觀的感覺，但同時也有些猶豫，」他還指出交易量低於往常。低成交量容易導致市場波動。

川普26日在法國舉行的七國集團(G-7)會議上告訴記者，美中兩國將開始非常認真地對話。

川普說，「中國昨晚打電話給我們的高級貿易官員，並說『讓我們回到談判桌上』，所以我們將重回談判桌，我認為他們想做點什麼。他們受到非常嚴重的傷害，但他們明白這是正確的做法，我非常尊重它。這對世界來說是一個非常正面的發展。」

美光和Advanced Micro Devices等半導體股分別上漲1.09%和2.51%。蘋果領漲道指，上漲1.9%。

然而，中國《環球時報》主編胡錫進推文表示，來自兩國的談判代表並沒有透電話交談，並補充說：「雙方在技術層面保持聯繫，川普所說的沒有任何意義。中國沒有改變立場。中國不會屈服於美國的壓力。」

川普23日宣布，美國將把價值2500億元的中國商品關稅從25%提高到30%，另外3000億美中國產品關稅也將從10%增加到15%。

中國23日稍早公布針對價值750億元的美國產品的新關稅。川普因此推文下令美國企業將其中國業務轉移到其他地方，導致美國股市暴跌。

8月以來，由於美中貿易緊張局勢升級，主要股指均下跌超過3%。黃金、白銀和長期國債等避險資產在本月迄今都大幅上揚。SPDR Gold Trust上漲8.3%，而iShares Silver Trust上漲8.8%。iShares 20年期國債ETF飆升近10%。

The Tribeca Trade Group CEO佛隆賀茲(Christian Fromhertz)表示，「看來只要黃金、白銀和債券下跌，買家似乎就會重回這些市場。」「股票的表現略有不同。只要跌得更凶，大家賣出更多，因為市場有點緊張。」

他說，「人們擔心貿易戰及其將會產生什麼影響。」

BTIG首席股票和衍生品策略師艾曼紐(Julian Emanuel)在報告中表示，「進行中的貿易戰正在重新調整全球供應鏈，並在過程中造成傷害。」「隨著市場等待政策的發展，由於持續的利空與傳統的季節性疲軟交會，近期的波動可能在短期內持續。」

債市場也出現衰退訊號。10年期國債殖利率跌破2年期國債。這種現象稱為曲線倒掛。專家們非常擔心，因為它向來在歷史上的衰退時期之前出現。

川普半導體法國債市

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