美日將簽貿易協定 日開放2千億美豬牛市場

2019-08-27 00:21 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／廿一日電



美國總統川普（右）和日本首相安倍晉三（左）廿五日在七大工業國峰會場邊握手，宣布美日談成雙邊貿易協定。 （美聯社） 分享 facebook 美日宣布貿易談判達成框架協議，可望在九月下旬簽署協定。日媒報導，兩國在農產品、工業產品及數位經濟等三個領域達成一致意見，至於日本最在意的汽車關稅部分，則傳出可能與貿易談判脫鉤處理，另外進行協商。

美國總統川普和日本首相安倍晉三利用出席在法國的七大工業國（G7）峰會之便，廿五日舉行雙邊會談，兩人在聯合記者會宣布貿易談判成果，並表達有意在九月聯合國大會期間舉行美日峰會，簽署貿易協定。

日本經濟新聞分析，美日貿易談判以破天荒速度進行，通常需要花上數年交涉，但雙方只花了大約一年。日方在談判過程中多次敦促美方加快談判進度，因為東京看著美中貿易戰愈打愈烈，十分擔心夜長夢多，川普也會突然對日本提出日方無法接受的要求，因此速戰速決顯然是最佳戰略。

而對爭取連任的川普來說，他也要盡快取得談判成果，因為美中貿易戰嚴重影響美國農產品輸往中國大陸市場，日方同意美國農產品關稅降低與增加採購，有助鞏固尋求連任的川普在農業州的選票。

安倍在會談時表示，日本民間企業計畫採購二五○萬噸的美國飼料用玉米，因為美中貿易戰導致美國穀物出口大陸數量銳減。此外，日本將分階段調降目前對美國牛肉課徵的百分之卅八點五關稅，預計二○三三年四月調降到百分之九。

川普在記者會後立刻推文宣傳與日本達成的協議，日本將大買美國玉米，讓美國廣大農牧等相關業者都會受惠。美國農業團體紛紛在第一時間表達歡迎和肯定。

美方指出，日本同意降低美國豬、牛肉等農產品關稅，開放七十億美元（約台幣二二○○億元）市場；美國則會降低範圍廣大的日本工業產品稅額，但對日本關切的汽車輸美的關稅則還需協商。日本官房長官菅義偉昨天否認美方已拒絕取消懲罰性汽車關稅的傳聞，強調還在協商中。

對日本汽車製造業來說，美國是日本最大汽車輸出國，占日本出口逾三成；美國若決定加徵關稅，恐將衝擊日本經濟與就業。日本經濟財政大臣茂木敏充表示，希望美方在九月下旬日美貿易談判簽署時，能明確保證未來不對日本汽車追加關稅。

出席會談的美國貿易代表賴海哲則說，雙方在農產品和工業產品關稅及數位貿易等方面達成協議，特別是美國出口到日本的牛肉、豬肉、小麥、乳製品和紅酒等，可以獲得很大利益。