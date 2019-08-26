美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國股市今（26）日開盤躍漲，主要受美國總統川普表示中國大陸願意重返談判桌的消息提振。川普26日在法國表示，25日接到北京官員的電話，表示願意繼續就貿易問題談判。

道瓊工業指數早盤一度大漲303點，漲幅達1.2%，標普500指數上漲1%，那斯達克綜合指數上漲1.2%。

受益於美中緊張局勢有望舒緩激勵，美國原油漲幅超過1%，美元兌一籃子貨幣上漲0.4%，美國10年期公債殖利率也上揚。