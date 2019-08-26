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美股早盤躍漲300點 美中貿易再現曙光

2019-08-26 22:04經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國股市今（26）日開盤躍漲，主要受美國總統川普表示中國大陸願意重返談判桌的消息提振。川普26日在法國表示，25日接到北京官員的電話，表示願意繼續就貿易問題談判。

道瓊工業指數早盤一度大漲303點，漲幅達1.2%，標普500指數上漲1%，那斯達克綜合指數上漲1.2%。

受益於美中緊張局勢有望舒緩激勵，美國原油漲幅超過1%，美元兌一籃子貨幣上漲0.4%，美國10年期公債殖利率也上揚。

川普26日在G7峰會向記者表示，美中將嚴正看待此次貿易談判，「中國昨晚致電我方的貿易談判官員，表示『讓我們回到談判桌吧』。」

美國股市26日早盤開高，主要受美國總統川普表示中國願意重返談判桌的消息提振。路透
美國股市26日早盤開高，主要受美國總統川普表示中國願意重返談判桌的消息提振。路透
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