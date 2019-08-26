格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其iPhone零件

2019-08-26 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



格芯（Globalfoundries）控告台積電使用其專利晶片技術，並要求美國貿易當局發布進口禁令，這將可能擾亂包括iPhone在內許多電子產品的重要零件市場。

彭博資訊報導，格芯今（26）日向美國國際貿易委員會提出侵權訴狀，並在美國和德國的聯邦法院提起民事訴訟。