貿易僵局害經濟成長 瑞銀：金價三個月內奔向1,600美元

2019-08-26 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



瑞銀集團（UBS）表示，隨著美中貿易僵局傷害經濟成長，可能引發經濟進一步減緩與央行擴大寬鬆措施，黃金價格將延續當前漲勢。瑞銀同時上調金價預估，預期三個月內可能會漲至每英兩1,600美元。

瑞銀財富管理部門分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）和戈登（Wayne Gordon）在26日的報告中表示：「美中貿易戰現已升至新的層級。黃金已展現其避險資產特質，我們將維持做多黃金，我們從5月中以來開始做多。」

黃金今年正提供其做為避險資產的價值，美中貿易戰持續延燒，美國總統川普上周末又對中國提出更強硬的措辭。隨著風險增加，聯準會（Fed）上月已降息，一些美國決策者近日也對經濟展望示警。

瑞銀將三個月金價區間預期調升至每英兩1,450至1,600美元，並且將六個月和12個月金價預估分別調升至每英兩1,600美元和1,650美元，高於原先預估的1,500美元。

黃金期貨價格26日盤中一度大漲1.8%至每英兩1,565美元，為2013年來最高，但隨著川普表示中國願意重啟談判，漲幅回吐。