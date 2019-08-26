為貿戰籌銀彈？傳中國進出口銀行擬發行1320億永續債券

2019-08-26 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



路透26日援引兩位知情人士說法報導，中國大陸進出口銀行打算銷售300億人民幣（約台幣1320.2億元）永續債券，並還計畫銷售額外的600億人民幣（約台幣2640.4億元）次級資本債券，而該銀行是中國首家發行此類債券的政策性銀行。

許多中國銀行需要補充資本來滿足漸趨嚴格的資本規範，因它們面臨到愈來愈大的沖銷壞帳壓力，以及政府在曠日持久的中美貿易戰中，要求它們援助陷入困境的中國經濟。永續債券為無明確到期日、但穩定配息之固定收益證券。