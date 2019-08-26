奧地利人重隱私 高喊保障付現權

2019-08-26 14:58 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



奧地利人民黨為了迎合普羅大眾的喜好，高喊保障付現權、注重個人隱私。(photo by Flickr) 分享 facebook

拒絕行動支付！適逢奧地利議會大選，但該國政黨的拉票手段竟然是高喊「保障現金支付權」！擁有奧地利議會席次優勢的人民黨26日提出保障付現權，此舉因應歐洲央行廣推行動支付，但奧地利人卻是出了名的「重視隱私」，只有透過現金付款能不被追蹤購買隱私，據統計奧國與鄰居德國都較執著於付現，學者認為這與他們在二戰特殊經歷有關，人民普遍較防備「大政府」。

奧地利難接受行動支付

根據《France24網》報導，奧地利國會大選將於下個月29日舉行，對於各大黨派來說，已到了搶票、穩票的關鍵時刻，卻因為該國人民獨特的習慣，各黨派都高喊付現權。由於歐洲央行與外商廣推行動支付，歐洲各國多數銷售點都改為行動支付，然而，數據指出，奧地利人偏偏就是其中異類。

奧地利人不喜歡使用行動支付，僅10%人民能接受全面行動支付，這也讓奧國政黨嗅到關鍵，目前國會席次最多的人民黨26日提出保障付現權，隨即被最直接的競爭者、社民黨狙擊，社民黨聲稱人民黨沒有實際行動，付現權不是說想保障就保障，即便人民黨的提案送到國會、就算修憲通過，因為目前多數銷售點都是歐盟通用，也要問過歐盟銀行、外商接不接受現金支付。

付現習慣有歷史淵源

但姑且不論人民黨和社民黨誰說得對，這也反映出奧地利的民生現況：行動支付不受普羅大眾支持，據《Arab新聞網》報導，一名維也納市中心員工表示，奧地利人的習慣更迭需要長時間，他們更習慣傳統的硬冷貨幣（Cold Currency，指實體紙幣）。金融法律專家達羅特認同這個說法，認為該國人特別重視個人隱私，行動支付牽涉到自動記錄儲存，只要有心人士追蹤，購買資料都一目了然。

此外，引用數據也能證明奧地利人真的愛付現，相較於荷蘭的27%，奧國銷售點的付現比率高達67%，與鄰國德國（55%）都屬於歐洲的異類，曾經有過史學家分析，這2國人民特別重視隱私可能與二戰經歷有關，二戰中這2國都生活在獨裁梟雄治理下，國家機器相當嚴格，導致他們內心自然會提防大政府（管得多）。

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