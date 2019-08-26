美日急速談妥雙邉貿易協定 原因是？

2019-08-26 08:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國與日本已「原則上」談妥雙邊貿易協定。日本同意降低美國豬、牛肉等農產品關稅，美國則會降低範圍廣大的日本工業產品稅額，但對日本汽車輸美的關稅問題則還要繼續協商。美國總統川普與日本首相安倍晉三25日在G7峰會會晤時，對外宣布此一進展。

川普告訴記者，美日這項原則性的貿易協議有可能在下個月聯合國開大會時簽署。他稍後推文特別強調了與日本達成的協議，日本將大買美國玉米，美國廣大農牧等相關業者都會受惠。

日經新聞報導，美日這次的貿易談判談得異常之快，只花了大約一年時間，而通常這類雙邊貿易談判要花上幾年時間。據了解，去年9月因美國揚言要加徵日本汽車關稅而開始談的美日貿易協議，日方在談判過程中多次壓迫美方加快談判進度。因為東京眼看著美中貿易戰愈打愈烈，十分擔心夜長夢多，川普也會突然對日本提出日方無法接受的要求。速戰速決顯然最佳戰略。

日經說，川普也需要有快速的結果，因為美中貿易戰嚴重影響美國農產品輸往中國市場，跟日方談成美國農產品關稅降低與增加採購，有助鞏固追求連任的川普在農業州的選票。

彭博資訊指出，日方官員希望美中談成貿易協定，能有助於換來美方對日車進口關稅不被加徵懲罰性關稅的承諾。