貿易戰方酣 10年期美債、日債殖利率雙創三年來谷底

2019-08-26 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



受美中貿易戰加劇衝擊，美國10年期公債殖利率在亞洲開盤後不久一度跌7個基點至1.4695%，降至2016年8月來最低。日本10年期公債殖利率跌2.5個基點，也刷新三年來最低。

美國總統川普上周五已表示，他將進一步上調針對中國輸美商品的關稅，以回敬中國對美國750億美元商品加徵關稅的威脅。