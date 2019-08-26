美中貿易戰白熱化 亞洲市場災情一覽 留意人民幣中間價

2019-08-26 07:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美股指期今天在亞洲盤繼續下跌，日圓升至三年來高點，連同避險貨幣和金價走強，油價下跌。世界兩大經濟體之間的貿易戰進一步升級，加劇對全球經濟成長的疑慮。

美國總統川普表示，他將進一步上調針對中國輸美商品的關稅，以回敬中國對美國750億美元商品加徵關稅的威脅。以下是亞洲股市開盤一覽：

●匯市

隨著對避險資產的需求增加，日圓升破1月3日創下的1美元兌104.87日圓的閃崩高點。土耳其里拉兌美元和日圓均下跌約10%。美元兌日圓一度下挫0.9%至104.46。美元兌離岸人民幣一度躍升0.9%至7.1926，創歷史新高。投資人關注焦點將轉向中間價，以確定中國是否會降低人民幣匯率以緩解美國上調關稅的影響。

●美股期指

標普500指數期指跌 1.1%，標普500指數上周五大跌2.6%，創下今年第三大跌幅。日股日經225指數期指跌2.6%，恆生指數期指跌2.4%。

●金價

現貨黃金一度上漲1.8%，至每英兩1,555.07美元，創2013年以來最高水平，因美中貿易戰升級以及G-7領導人峰會上緊張局勢未見緩解之際投資者紛紛尋求避險。金價上周五漲1.9%。

●油價