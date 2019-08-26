台股ADR上周五除友達外全跌 台積電隨費半大跌2.8%

2019-08-26 07:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五除友達全跌，台積電跌2.8%，跟隨費城半導體指數大跌。

台積電ADR高出台北股價的溢價剩下1.4%。

美國總統川普上周五要求美國企業另尋替代中國大陸的出路，以因應中國對更多美國產品加徵關稅。川普在盤後又進一步宣布現有和即將生效的關稅再加徵5個百分點。

標普500指數應聲大跌2.6%，創下今年第三大跌幅，道瓊工業指數跌2.4%，那斯達克綜合指數大跌3.3%，蘋果重挫4.6%。費城半導體指數大跌4.4%，超微、輝達和美光跌幅也都超過4%。

台灣加權股價指數上周五小漲8.33點，收10,538.11點。台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 68.05 -2.91 70.70 -3.74

友達 AUO 7.48 +0.42 7.76 -3.59

中華電 CHT 106.18 -0.32 107.50 -1.22

台積電 TSM 257.44 -2.80 254.00 +1.36

聯電 UMC 12.76 -1.46 13.35 -4.40

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

資料來源：彭博